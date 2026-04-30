Nadalova tajna koja je šokirala svijet: U dokumentarcu "Rafa" otkriveno zašto ga je otac nosio do hotela

Legendarni španski teniser Rafael Nadal u posljednjim godinama karijere imao je problem sa povredama, a kako je situacija izgledala van terena najbolje je opisao u dokumentarcu "Rafa"

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Slavni španski teniser i svakako jedan od najboljih svih vremena Rafael Nadal je poslije poraza na Dejvis kupu od Botika van de Zandshulpa odlučio da se penzioniše. Koju godinu kasnije imaćemo priliku da vidimo put osvajača čak 22 grend slem titule koji je ostavio veliki trag u tenisu, ali i u samom sportu. Samo detalj iz dokumentarca "Rafa" dovoljno govori o odricanju, trudu, bolovima... jednostavno o tamnoj strani profesionalnog sporta.

"Velika trojka", posebno Novak Đoković, uživala je reputaciju nedodirljivih. Povrede koje nisu bile tako česte, mečevi koji su bili spektakularni, sve to razmazilo je tenisku publiku. Navijači su imali priliku da vide samo krajnji proizvod - onaj najljepši, ali malo ko zna šta se zapravo događalo iz pozornice. Kako bi veo tajne bio razotkriven, jedan od sagovornika u dokumentarcu bio je i najbolji svih vremena Novak Đoković.

Dokumentarac zalazi u posljednju godinu borbe Rafaela Nadala - 2024. Prati borbe sa povredama, prihvatanje očinstva, ali i odluku da se povuče iz tenisa. Tu su i snimci koji nikad prije nisu bili dostupni javnosti, kao i intervjui sa Đokovićem, Rodžerom Federerom, Donom Mekinroom i mnogim drugima. Detalji poput 22 grend slem titule, osvajanja Igara u Pekingu 2008, potom osvajanje zlata u dublu u Riju 2016, prožimaju se filmom, ali jedna priča privukla je posebnu pažnju.

Nadala otac nosio do hotela

Izvor: Profimedia

Nadal na Rolan Garosu ima nestvaran skor 112-4, čak 14 puta je bio šampion na šljaci, a onaj posebni koji se dogodio 2022. pamtiće zauvek. Situacija u kojoj se tada našao bila je nevjerovatna, ali je pokazala odricanje profesionalnog sportiste. Nadal ima Miler-Vajsov sindrom, vrlo rijetku bolest koja označava malu kost u sredini stopala koja polako propada. S obzirom na to da lijek ne postoji, na Nadalu je bilo samo da se bori.

Vrhunac borbe i povreda uslijedio je 2022. kad se u finalu Rolan Garosa sastao sa Novakom Đokovićem. Tad je Špancu potpuno utrnulo stopalo, ljekari su mu ubrizgavali anestetik direktno u nerve prije svakog meča i tako pune dvije nedjelje. Poslije jednog od susreta čak i nije mogao da hoda, pa ga je otac odnio do hotela.

Netfliksova serija o Rafaelu Nadali će biti prakazana 29. maja - usred Rolan Garosa i svega pet dana prije 40. rođendana Španca.