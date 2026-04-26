Janik Siner prestigao Rafu Nadala, sada juri rekord Novaka Đokovića

Janik Siner je nastavio niz vezanih pobjeda na mastersima, pretekao je Rafaela Nadala.

Izvor: Screenshot/YouTube/@australianopen/@rafanadalacademy/@tennistv

Najbolji teniser na svijetu Janik Siner igra još jednu dobro sezonu, a izostanak Španca Karlosa Alkaraza samo mu omogućava da bude nesustrašiv na bilo kojoj podlozi. Tako je osvajač četiri grend slem titule nastavio niz pobjeda na mastersima, već je pretekao Rafaela Nadala, a jasno je da su sljedeći na listi Novak Đoković i Rodžer Federer.

Siner je u nedjelju pobijedio Elmera Molera u vrlo ujbedljivom meču 6:2, 6:3 na mastersu u Madridu. Na taj način, Italijan je nastavio niz pobjeda na mastersima, bila je ovo 24. u nizu, čime je nadmašio legendarnog Rafaela Nadala. Iskusni Španac je u karijeri uspio da veže 23, sad je mlađi kolega pokazao bolji niz, a sljedeći u nizu je Rodžer Federer.

Jasno je da Siner igra sjajan tenis. Malo ko će mu stati na putu, jer jedini koji su ga pobijedili u tekućoj sezoni su Jakub Menšik, Novak Đoković i Karlos Alkaraz, a čak dvojica o trojice nisu na turu. Zbog toga je vrlo realno da Siner prestigne i Rodžera Federera koji je svojevremeno nanizao 29 pobjeda.

Poslije Švajcarca slijedi niz Novaka Đokovića, najbolji svih vremena je na turnirima 1000 serije imao skor od 31 trijumfa.

Kraj Sinerovim uspjesima se gotovo ne nazire, Italijan je na putu da postane prvi igrač u istoriji koji je osvojio pet uzastopnih masters titula. Počelo je u Parizu, potom je slavio u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i čekamo učinak u Madridu. U narednom kolu Siner će pobjedu tražiti protiv boljeg iz susreta Kameron Nori - Tijago Tirante.

Bonus video:

Pogledajte 00:45 Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)