logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janik Siner prestigao Rafu Nadala, sada juri rekord Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
0

Janik Siner je nastavio niz vezanih pobjeda na mastersima, pretekao je Rafaela Nadala.

siner pretekao nadala u broju pobeda na mastersima Izvor: Screenshot/YouTube/@australianopen/@rafanadalacademy/@tennistv

Najbolji teniser na svijetu Janik Siner igra još jednu dobro sezonu, a izostanak Španca Karlosa Alkaraza samo mu omogućava da bude nesustrašiv na bilo kojoj podlozi. Tako je osvajač četiri grend slem titule nastavio niz pobjeda na mastersima, već je pretekao Rafaela Nadala, a jasno je da su sljedeći na listi Novak Đoković i Rodžer Federer.

Siner je u nedjelju pobijedio Elmera Molera u vrlo ujbedljivom meču 6:2, 6:3 na mastersu u Madridu. Na taj način, Italijan je nastavio niz pobjeda na mastersima, bila je ovo 24. u nizu, čime je nadmašio legendarnog Rafaela Nadala. Iskusni Španac je u karijeri uspio da veže 23, sad je mlađi kolega pokazao bolji niz, a sljedeći u nizu je Rodžer Federer.

Jasno je da Siner igra sjajan tenis. Malo ko će mu stati na putu, jer jedini koji su ga pobijedili u tekućoj sezoni su Jakub Menšik, Novak Đoković i Karlos Alkaraz, a čak dvojica o trojice nisu na turu. Zbog toga je vrlo realno da Siner prestigne i Rodžera Federera koji je svojevremeno nanizao 29 pobjeda.

Poslije Švajcarca slijedi niz Novaka Đokovića, najbolji svih vremena je na turnirima 1000 serije imao skor od 31 trijumfa.

Kraj Sinerovim uspjesima se gotovo ne nazire, Italijan je na putu da postane prvi igrač u istoriji koji je osvojio pet uzastopnih masters titula. Počelo je u Parizu, potom je slavio u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i čekamo učinak u Madridu. U narednom kolu Siner će pobjedu tražiti protiv boljeg iz susreta Kameron Nori - Tijago Tirante.

Bonus video: 

Pogledajte

00:45
Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
Izvor: Eurosport
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC