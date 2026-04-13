"Nepravedno suspendovan, a najbolji je na svijetu": Italijani brzo zaboravili grijehove Janika Sinera

Janik Siner se vratio na vrh ATP liste, a Italijani odmah počeli da pričaju bajke o njegovoj suspenziji.

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je trofej u Monte Karlu, gdje je u finalu prestižnog turnira uspio da savlada Karlosa Alkaraza. Iako se činilo da je španski teniser favorit zbog podloge na kojoj se igra, Siner je uspio da stigne do trofeja i ponovo pokrene debatu - da li je on najbolji teniser na svijetu?

Vratio se na prvo mjesto ATP liste, a predsjednik italijanskog saveza Anđelo Binagi tvrdi da tu poziciju ne bi ni napuštao i da bi vladavina Janika Sinera bez prekida trajala, samo da nije bilo suspenzije nakon doping skandala.

"Navikli smo na podvige ovog velikog šampiona. Da nije imao tu nepravednu diskvalifikaciju, broj jedan ne bi nikada ispustio, jer je najbolji na svijetu", rekao je predsjednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi.

Čudno je kako to Anđelo Biragi smatra da je nepravedna diskvalifikacija Janika Sinera, kada su za isti prestup daleko veće kazne dobijali neki drugi italijanski sportisti. Zapravo, mnogo bi pravednije bilo da je kazna za Sinera bila oštrija, a pauza duža - ovako je on bio suspendovan tek nekoliko mjeseci i to u dijelu sezone kada se ne igraju grend slemovi.

"Drago mi je što mogu da primijetim da ima odličnu prilagodljivost na ono što se činilo najmanje povoljnom podlogom, šljaku. Ovo su odlične vijesti, ne samo za njega, već i za nas, jer ga u Rimu čekamo raširenih ruku da pokuša da razbije sušu koja traje 50 godina u muškom singlu", istakao je Binagi.

Tekuću tenisku sezonu Janik Siner počeo je nešto lošije. Na Australijan openu Novak Đoković ga je pobijedio u polufinalu, a zatim je izgubio u četvrtfinalu Katara od Jakuba Menšika. Tada su mnogi pomislili da bi mladi Italijan mogao da ima problema sa formom, ali se on brzo oporavio. U veoma kratkom roku osvojio je trofeje u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu.

