"Samo jedan čovjek može da zaprijeti Alkarazu i Sineru": Legendarni trener javno otpisao Đokovića

"Samo jedan čovjek može da zaprijeti Alkarazu i Sineru": Legendarni trener javno otpisao Đokovića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Čuveni trener Rikardo Pjati je otpisao Novaka Đokovića i smatra da samo Saša Zverev može da zaprijeti Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru na šljaci.

Čuveni trener Rikardo Pjati je otpisao Novaka Đokovića

Sezona na šljaci počela je na Mastersu u Monte Karlu i to bez Novaka Đokovića. Najbolji teniser svih vremena odlučio je da se povuče sa turnira, a pojedini stručnjaci ga već otpisuju. Među prvima je to uradio Rikardo Pjati koji je trenirao i Srbina i Janika Sinera. Za njega samo jedan igrač može da priprijeti Karlosu Alkarazu i Sineru na šljaci.

"Jedini koji može da ih zabrine na šljaci je Saša Zverev. Veliki je radnik. Njemu je otac trener i to mu odgovara. Doduše, bilo bi dobro da dovede nekoga da mu malo pomogne i sa servisom, ne bi mu to škodilo. Na šljaci očekujem dobre stvari i od Lorenca Muzetija koji uvijek dobro igra na Rolan Garosu", objasnio je Pjati.

Rikardo vjeruje da bi Endi Marej trebalo da bude novi Janikov trener kada se Daren Kejhil povuče, a za zemljanu podlogu je malu prednost dao Špancu.

"Alkaraz i Siner su iznad svih, potrebno im je malo vremena da se adaptiraju na šljaku. Karlos je došao ranije i krenuo u punoj brzini, tako da će Janik morati malo da ga juri sada. Obojica imaju isti cilj - da osvoje Rolan Garos. Vidjećemo kako će se Alkaraz vratiti na pravi put poslije nekih poraza i koliko će mu vremena biti potrebno. Vidjećemo i kako će Siner da se spremi za šljaku", završio je Pjati.

Ko je Rikardo Pjati?

Rikardo Pjati (67) je legendarni italijanski trener. Radio je sa najboljima i njegovo mišljenje se posebno cijeni u svijetu tenisa. Među mnogima je trenirao Đokovića, Sinera, Ivana Ljubičića, Rišara Gaskea, Miloša Raonića... Već sa 20 godina je shvatio da želi da bude trener i učio je od još jednog legendarnog trenera - Nika Bolitijerija.

Pjati je počeo profesionalnu trenersku karijeru kada je trenirao Renca Furlana, pa Kristijana Karatija, a onda i Omara Kaprezea. Sa Ljubičićem je počeo saradnju 1997. godine i zajedno su radili sve do kraja karijere Hrvata 2012. godine i pomogao mu je da dođe na treće mjesto ATP liste. U tom periodu je radio i sa golobradim Novakom, a do dugoročnije saradnje nije došlo jer je Rikardo odbio da se potpuno posveti njemu i zajedničkom radu. Tvrdi i da je 2006. godine znao da Novak može da postane jedan od najboljih i da uzdrma Rodžera Federera i Rafu Nadala.

Pjati je radio i sa mnogim drugim igračima, počeo je saradnju sa Bornom Ćorićem (od 2017. do 2019. godine), pa su se razišli jer je on počeo da radi sa Marijom Šarapovom. Onda je počeo saradnju sa Sinerom i sa njim je radio od 2019. do 2022. godine i upravo je preko njega došlo do treninga i prvog upoznavanja između Đokovića i Sinera.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

