Novak Đoković pomno prati dešavanja u Francuskoj: Tenis više nije u fokusu, želi da ispiše novu istoriju

Srpski teniser Novak Đoković čeka rasplet u francuskoj Ligi 2.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković postao je prošlog ljeta suvlasnik francuskog kluba Le Mana koji je na pragu nevjerovatnog podviga i plasmana u Ligu 1. Trenutno se nalaze na trećoj poziciji koja vodi u baraž, dok im drugoplasirani Sent Etjen bježi samo jedan bod.

Svima je bilo jasno da je u pitanju veliki projekat kada su u klub ušle legende poput Đokovića i Felipea Mase, ali da će ovako brzo doći do pomaka, vjerovatno niko nije očekivao.

Le Man je u posljednjem kolu pobijedio Pau sa ubjedljivih 4:0 i treći je u Ligi 2, dok su prije godinu dana bili u trećoj ligi. U ovom klubu su stasali igrači poput Didijea Drogbe i Žervinja, ali je došlo do finansijskog kolapsa i banrota. Moralo je da se krene od nule, a sada su na pragu plasmana u elitni rang takmičenja.

Velikani prepoznali potencijal

Najbolji teniser u istoriji je ušao među prvima u Le Man, a onda su mu se pridružili Felipa Masa i Kevin Magnusen, da bi im se nedavno priključio i slavni golman Tibo Kurtoa.

Ovaj fudbalski kub postoji 40 godina i tokom istorije se uglavnom takmičio u Ligi 2, ali su šest godina bili u najvišoj ligi (2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08 i 2009/10). Njihov najviši plasman bio je deveti u Ligi 1 i to u sezoni 2007/08.

Kada su ispali iz Lige 1 2010. godine, više se nisu vraćali. Klub je imao pravnih i finansijskih problema, pa su čak u jednom momentu igrali petu ligu. Polako su krenuli da se vraćaju posljednjih godina, ali ulaskom velikih imena u klub prošlog ljeta, sve je ubrzo krenulo uzlaznom putanjom.

Prošle sezone su se takmičili u trećoj ligi, završili kao drugi i izborili plasman u Ligu 2, a sada bi nakon 16 godina mogli da se vrate u elitni rang.