"Možda Novak preskoči cijelu sezonu na šljaci": Britanac predviđa neočekivane poteze Srbina

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zabrinuo je Britanca Tima Henmana odlukom da propusti nekoliko turnira na šlaci. Zbog toga bivši teniser postavlja pitanje - hoćemo li Srbina uopšte vidjeti na terenu do Vimbldona?

Sezona na šljaci je tek počela, a već se pojavljuju pitanja oko rasporeda Novaka Đokovića. Procjena Tima Henmana dodatno je podgrijala spekulacije oko toga koliko će legendarni srpski teniser zapravo igrati na najsporijoj podlozi ovog proljeća. Iako je najbolji svih vremena najavio predstojeća takmičenja, Britanca je, ipak, rešio da svojim teorijama unese nemir.

Iskusni Đoković je odustao od Monte Karla nakon što je preskočio i Majami, odlažući početak sezone na šljaci. Njegova odluka odmah je pokrenula nagađanja - hoće li uopšte odigrati značajan broj turnira na šljaci prije Vimbldona. Prema riječima bivšeg britanskog broja jedan to se neće desiti. "Ne bi me iznenadilo da Novak preskoči cijelu sezonu na šljaci i fokusira se na travu i svoj omiljeni Vimbldon", rekao je Henman.

Ova izjava nosi značajnu težinu. Kada je reč o Rolan Garosu, Đoković je trostruki šampion i jedan od igrača koji je neprestano na turniru i uvijek u borbi za titiulu, u istoriji turnira u Parizu. Međutim, u ovoj fazi karijere, prioriteti mogu da se mijenjaju. Šljaka se smatra najzahtjevnijom podlogom u tenisu - zahtjeva duge razmjene, fizičku izdržljivost i neprekidno kretanje. Iako Đoković posjeduje sve te kvalitete, kako godine prolaze, sve je teže pratiti tempo mlađih rivala.

Henmanova sugestija o mogućem smanjenju broja turnira otvara širu stratešku dilemu - da li bi Đoković trebalo da štedi energiju za sezonu na travi, gdje šanse na Vimbldonu i dalje ostaju velike? Ili će ponovo željeti da juri slavu u Parizu, gdje istorija uvijek djeluje na dohvat ruke? Srpski as je prošle godine stigao do polufinala Rolan Garosa, postavši jedan od najstarijih igrača u Open eri koji je to ostvario.

Za sada, odgovor na pitanje koliko će Đoković igrati ostaje nejasan. Organizatori Madridskog turnira očekuju Srbina u španskoj prestonici za nekoliko sedmica, ali samo Đoković zna plan i naredne poteze.

Sezona na šljaci je u toku, a svi pogledi biće uprti u Srbina i odluke koje će donijeti. Teniser je dosad odigrao samo dva turnira u prva tri mjeseca sezone. Stigao je do finala Australijan opena, gdje je izgubio od Karlosa Alkaraza u četiri seta, a potom je eliminisan u četvrtom kolu Indijan Velsa od Džeka Drapera.

Henman je otvoreno govorio o neizvjesnosti: "I biću veoma radoznao da vidim koliko će mečeva Novak odigrati na šljaci. To je najzahtjevnija fizička podloga. Hoće li igrati neki turnir prije Rolan Garosa? Hoće li uopšte učestvovati na Rolan Garosu? Hoće li se fokusirati isključivo na travu? Ko zna. Mogu da zamislim scenario gdje ne igra u Parizu, ali videćemo", postavio je Britanac mnogo pitanja, na koja bi uskoro trebalo da dobije odgovor.