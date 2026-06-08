Raketni napad prekinuo "ples" Vase Micića: Oglasile se sirene za vazdušnu opasnost

Raketni napad prekinuo je polufinalni meč izraelskog prvenstva, dok je Vasilije Micić blistao sa 18 poena. Oglasile se sirene za uzbunu.

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Polufinalni meč izraelskog prvenstva između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima prekinut je nakon tri četvrtine zbog napada Irana na Izrael. U tom trenutku domaćin je vodio 77:67 i bio je bliži pobjedi, međutim naređen je prekid meča pošto su se oglasile sirene za uzbunu.

Na terenu je inače blistao srpski reprezentativac Vasilije Micić koji je u završnici sezone preuzeo odgovornost. Kao i u majstorici protiv Makabi Rišona, Micić je vodio svoj tim i uoči prekida je imao 18 poena i četiri asistencije.

Za sada nije poznato kada će meč biti nastavljen, a vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj izuzetno je nezadovoljan što sudije nisu dozvolile da se meč završi: "Čega se plaše? Naši igrači se zagrijavaju i čekaju igrače Hapoela iz Jerusalima... Zvanične smjernice Komande domaćeg fronta dozvoljavaju da se igra bez publike?", napisao je Janaj na društvenim mrežama, ali to nije pomoglo da se meč nastavi.

"Nemoguće je da nastavimo da igramo, moramo da ispunimo obećanje koje smo dali igračima. U ovom trenutku oni jednostavno ne mogu da se koncentrišu na košarku, već moraju da misle na sopstvene živote...", poručio je Džonatan Alon iz jerusalimskog kluba koji nije htio na teren, a najvjerovatnije nastavka neće biti ni u ponedjeljak.

Inače, ovo je meč polufinala izraelskog prvenstva, u drugom se sastaju Makabi Tel Aviv i Hapoel Holon.