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Loša vijest za Đokovića pred Vimbldon: Sada se sve komplikuje, evo i zašto 1

Loša vijest za Đokovića pred Vimbldon: Sada se sve komplikuje, evo i zašto

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je pao na sedmo mjesto na ATP listi što znači da se situacija dodatno komplikuje pred Vimbldon.

Novak Đoković pao na sedmo mjesto ATP liste Izvor: Benjamin Gilbert / AFP / Profimedia

Novak Đoković je zbog ranog ispadanja sa Rolan Garosa izgubio čak 700 bodova i zbog toga je pao za tri pozicije na najnovijoj ATP listi. Sada je sedmi i to znatno komplikuje situaciju pred Vimbldon (od 29. juna do 12. jula). Zašto? Zbog žreba.

Novak će biti u najbolju ruku šesti nosilac na londonskoj travi, jer Karlos Alkaraz ne igra na trećem grend slemu sezone. Mada bi mogao dodatno da padne na listi u zavisnosti od rezultata. Kako svojih tako i kada su drugi igrači u pitanju. Još uvijek Novak nije potvrdio da li će igrati na nekom od pripremnih turnira za travnatu podlogu ili samo na egzibiciji koja se tradicionalno održava pred početak takmičenja.

Ukoliko ne bude igrao za bodove postoji šansa da izgubi i sedmo mjesto pošto ima 3.760 bodova koliko ima i Rus Danil Medvedev. Iza je Tejlor Fric sa 3.720, dok finalista Rolan Garosa Flabio Koboli sada ima 3.540. Dakle u najgorem slučaju mogao bi da padne i na 10. poziciju.

Čak i ako bude šesti ili sedmi nosilac to znatno komplikuje situaciju na žrijebu pa bi tako u teoriji mogao u četvrtfinalu da naleti na Janika Sinera ili Sašu Zvereva. Situacija se znatno komplikuje sada, ali će dosta toga da bude jasnije kada i sam Srbin potvrdi gdje će da igra pred Vimbldon. I pored svih tih komplikacija Novak ostaje jedan od favorita za trofej. Kako zbog činjenice da je tamo osvojio sedam pehara, tako i zbog toga što se igra znatno brže nego na pariskoj šljaci i što je zamor manji.

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Novak Đoković Tenis

Komentari 1

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zole

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