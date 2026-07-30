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Ovo ima samo u Crnoj Gori: Navijači doveli golmana u klub, direktor otišao, sad ga preklinju

Ovo ima samo u Crnoj Gori: Navijači doveli golmana u klub, direktor otišao, sad ga preklinju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Budućnost iz Podgorice suočava se s krizom: navijači se ograđuju od postupaka pojedinaca i mole direktora Lekovića da ostane.

Kako su navijači Budućnosti doveli golmana i izazvali haos Izvor: Nikola Krstic / Alamy / Profimedia

Crnogorski fudbal je na istorijskom minimumu i gotovo svakodnevno iz njega dolaze nevjerovatne vijesti. Jedna od njih tiče se i posrnulog velikana Budućnosti iz Podgorice koja je nedavno ostala bez sportskog direktora Dragoja Lekovića, a koga sada navijači mole da se vrati.

O čemu se radi? Leković je podnio ostavku nakon što se na pripremama Budućnosti pojavio golman Đorđije Pavličić i to na nagovor pojedinih navijača, a sada su se "varvari" oglasili i ogradili se od tog postupka, zamolivši direktora da se vrati.

Šta kažu Varvari?

"Povodom tekstova koji su se pojavili u medijima, želimo da razjasnimo jednu stvar. Pojedinci su reagovali na svoju ruku, bez znanja i saglasnosti ostatka grupe. Nemamo nikakav problem sa sportskim direktorom, gospodinom Lekovićem. Isto tako, nemamo nikakav problem ni sa golmanom Pavličićem, koji je u svom prethodnom angažmanu dao veliki doprinos FK Budućnost.

Ovo nije pitanje nijednog pojedinca, već isključivo načina na koji su se pojedine stvari radile, bez saglasnosti organizacije. Ne želimo da se miješamo u sportsku politiku i odluke koje se tiču struke. Ako FK Budućnost želi da bude zdrav i ozbiljan klub, ljudi koji su zaduženi za sportski dio treba da rade svoj posao i za to snose odgovornost"

Ograđujemo se od postupaka pojedinaca i ovim pitanjem ćemo se interno pozabaviti kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale. Takođe, pozivamo gospodina Lekovića da još jednom razmisli o svojoj odluci, povuče ostavku i nastavi posao koji je započeo u FK Budućnost"

Naš interes je samo jedan - jaka, stabilna i uspješna Budućnost", saopštili su Varvari.

Ko je Đorđije Pavličić?

U pitanju je čuvar mreže koji je 2024. godine bio u centru skandala, kada je, kao prvotimac Budućnosti, nakon utakmice sa Sutjeskom udario saigrača Igora Ivanovića.

U karijeri je branio za Podgoricu, Dečić, Jezero, Budućnost, Mornar i Jedinstvo sa Uba koji mu je bio posljednji klub.

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Tagovi

FK Budućnost Podgorica Varvari

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