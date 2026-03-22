Navijači poskidali fudbalere Budućnosti: Najveće poniženje Miodraga "Grofa" Božovića u karijeri

Budućnost iz Podgorice nalazi se u vrlo teškom trenutku i pitanje je kako će izaći iz ove situacije.

Izvor: YouTube/FK Budućnost Podgorica

Situacija u Budućnosti iz Podgorice je vrlo loša. Najslavniji crnogorski klub ozbiljno se muči tokom čitave sezone, a utisak je da se ovog proljeća ništa nije promijenilo na bolje, čak ni sa Miodragom Božovićem na klupi. Njegova ekipa odigrala je još jednu vrlo blijedu utakmicu i doživjela poraz od Bokelja (2:0), poslije čega smo vidjeli neprijatne scene.

Navijači podgoričkog kluba su vrijeđali svoje igrače, a onda im tražili da poskidaju dresove, čime su im demonstrirali da nisu vrijedni da nose njihove boje i grb. Poniženje kakvo Božović ne pamti u karijeri.

"Navijači i treba da budu nezadovoljni. Ne mogu biti zadovoljni ovakvim rezultatima. Imaćemo dva slobodna dana, a onda nas čeka Memorijalni turni "Andrija Delibašić". Moramo još da radimo", rekao je trener Budućnosti Miodrag Božović poslije još jednog lošeg meča njegove ekipe.

"Bokelj je u prvom poluvremenu imao dvije stopostotne šanse, ali nas je Milan Mijatović spasao. U prvih petnaestak minuta drugog poluvremena smo počeli dobro, kontrolisali utakmicu i ličilo je kao da ćemo da odigramo mnogo bolje u nastavku. Ali, poslije indvidualnih grešaka primili smo gol i nismo imali snage da se vratimo u utakmicu", istakao je Božović čija ekipa je u prošlom kolu izgubila i od Mornara, poslije čega je sazvana vanredna sjednica.

Na njoj je Božović morao da objasni šta se dešava ekipi, ali ne samo rukovodstvu kluba, nego i navijačima, a čini se da ove sezone neće uspjeti da izvuče ekipu iz "crne rupe" u kojoj se nalazi i samo tone.

U ovom trenutku Budućnost je peta na tabeli sa samo 35 bodova, dok je prvoplasirana Sutjeska osvojila 52.

