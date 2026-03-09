Ispričao je nekadašnji fudbaler Vladimir Vanja Popović kako je izgledalo gostovanje Budućnosti Obiliću krajem devedesetih. Naravno u prvom planu je bio Željko Ražnatović Arkan.

Nekadašnji fudbaler Budućnosti iz Podgorice, Zemuna i Železnika Vladimir Popović se u svom skorašnjem intervjuu sjetio vremena kada se Obilić pojavio na fudbalskom nebu Jugoslavije kao sila pod vođstvom Željka Ražnatovića Arkana.

Obilić je krajem devedesetih uspio da osvoji šampionsku titulu 1998. da bude vicešampion godinu dana ranije i da dva puta igra finale kupa. Prisjetio se vezista koji je u to doba igrao u Zemunu i Podgorici kako je to izgledalo.

Vidi opis "Momci, šta imate da se plašite Arkana?": Legendarnom treneru poslije ovih riječi trojica prišla sa leđa

Pripremao je za meč igrače Budućnosti legendarni trener Dimitrije Dimo Mitrović, a onda je u svlačionicu stadiona na Pašinom brdu stigao Arkan.

"Budućnost igra protiv Obilića na Vračaru. Mi smo došli tamo i znamo da je Arkan preuzeo klub i da oni gaze prvo mjesto i da su oni u ritmu, da dobijaju. Znamo gdje smo došli. Da bi se to predstavilo, da to ne bi bilo providno Dimo drži sastanak pred utakmicu.

Kaže momci nemojte da se bojite, šta Arkan? Ne interesuje me, mi igramo našu igru, nemoj ti da se bojiš. Idemo mi sve kako treba. Ide ta priča desetak minuta, to traje i 15 minuta. Odjedanput kako on čuči, objašnjava, ulazi Arkan sa trojicom ljudi i kaže: 'Dimitrije, danas lagano,.' A on kaže: 'E upravo im pričam sad. 'Momci, danas lagano!'", ispričao je Popović.

Šta je donio Dimo Mitrović?

"Tako da je Dimo jedan čovjek, kako god ga drugi gledali, čovjek koji je živio punim plućima. Mogao je svako da mu se obrati, a uvijek je bio rado viđen got u svakom društvu. Dimo Mitrović je donio bio nešto novo u naš fudbal, igrali smo baš dobro. On je moj fudbalski otac, ostavio je veliki utisak na mene i kao trener i kao čovjek. Fudbalski me lansirao, ostavio je poseban pečat na moju karijeru. Bio je čovjek od koga su svi mogli da uče", jasan je Popović.

Što se tiče Popovića on je rođeni Podgoričanin koji se probio u Budućnosti, a poslije dobrih igara u Zemunu je prešao u Španiju. Igrao je za Sporting Hihon, Malagu i Hetafe prije nego što se vratio i igrao za Zemun, Železnik i Kom.