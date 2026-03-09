logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Momci, šta imate da se plašite Arkana?": Legendarnom treneru poslije ovih riječi trojica prišla sa leđa

"Momci, šta imate da se plašite Arkana?": Legendarnom treneru poslije ovih riječi trojica prišla sa leđa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ispričao je nekadašnji fudbaler Vladimir Vanja Popović kako je izgledalo gostovanje Budućnosti Obiliću krajem devedesetih. Naravno u prvom planu je bio Željko Ražnatović Arkan.

Vladimir Popović kako je Budućnost gostovala kod Arkanovog Obilića Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Budućnosti iz Podgorice, Zemuna i Železnika Vladimir Popović se u svom skorašnjem intervjuu sjetio vremena kada se Obilić pojavio na fudbalskom nebu Jugoslavije kao sila pod vođstvom Željka Ražnatovića Arkana.

Obilić je krajem devedesetih uspio da osvoji šampionsku titulu 1998. da bude vicešampion godinu dana ranije i da dva puta igra finale kupa. Prisjetio se vezista koji je u to doba igrao u Zemunu i Podgorici kako je to izgledalo.

Pripremao je za meč igrače Budućnosti legendarni trener Dimitrije Dimo Mitrović, a onda je u svlačionicu stadiona na Pašinom brdu stigao Arkan.

"Budućnost igra protiv Obilića na Vračaru. Mi smo došli tamo i znamo da je Arkan preuzeo klub i da oni gaze prvo mjesto i da su oni u ritmu, da dobijaju. Znamo gdje smo došli. Da bi se to predstavilo, da to ne bi bilo providno Dimo drži sastanak pred utakmicu.

Kaže momci nemojte da se bojite, šta Arkan? Ne interesuje me, mi igramo našu igru, nemoj ti da se bojiš. Idemo mi sve kako treba. Ide ta priča desetak minuta, to traje i 15 minuta. Odjedanput kako on čuči, objašnjava, ulazi Arkan sa trojicom ljudi i kaže: 'Dimitrije, danas lagano,.' A on kaže: 'E upravo im pričam sad. 'Momci, danas lagano!'", ispričao je Popović. 

Šta je donio Dimo Mitrović?

"Tako da je Dimo jedan čovjek, kako god ga drugi gledali, čovjek koji je živio punim plućima. Mogao je svako da mu se obrati, a uvijek je bio rado viđen got u svakom društvu. Dimo Mitrović je donio bio nešto novo u naš fudbal, igrali smo baš dobro. On je moj fudbalski otac, ostavio je veliki utisak na mene i kao trener i kao čovjek. Fudbalski me lansirao, ostavio je poseban pečat na moju karijeru. Bio je čovjek od koga su svi mogli da uče", jasan je Popović.

Što se tiče Popovića on je rođeni Podgoričanin koji se probio u Budućnosti, a poslije dobrih igara u Zemunu je prešao u Španiju. Igrao je za Sporting Hihon, Malagu i Hetafe prije nego što se vratio i igrao za Zemun, Železnik i Kom. 

Tagovi

Željko Ražnatović Arkan FK Obilić FK Budućnost Podgorica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC