Varvari prišli Grofu Božoviću i prekinuli meč: Uzeli sve lopte i rekli da se više ne igra

Miodrag Grof Božović je na startu priprema Budućnosti doživio neprijatnost jer je meč Budućnosti prekinut od strane navijača.

Ne smiruju se strasti u Podgorici. Preuzeo je tim Budućnosti Miodrag Grof Božović, došlo je nekoliko pojačanja, ali "Varvarima" to nije dosta. Najvatreniji navijači "Varvari" prekinuli su prijateljski meč sa Ilarionom uz skandiranje "Uprava napolje", prenose "Vijesti".

Navijači su bijesni na prvog čovjeka kluba Borisa Spalevića, a u 20. minutu meča sa trećeligašem pri rezultatu 1:0 za Budućnost navijači su sa upaljenim bakljama ušli na teren. Pokupili su svih sedam lopti sa kojima se igrao meč, prišli klupi i obavijestili Miodraga Grofa Božovića i njegov stručni štab da se meč neće nastaviti.

Navijačima Boris Spalević nije po volji, a on je ranije reagovao sa saopštenjem za javnost kojim se branio i istakao da "nekome smeta jaka i zdrava Budućnost".

Nakon prekida meča ekipa sa Božovićem na čelu bi trebalo da otputuje na pripreme u Malagu, a da se onda vrati u Crnu Goru. Šampionat se nastavlja 21. februara, a Budućnost koja je tek sedma na tabeli dočekuje Sutjesku. Tim iz Nikšića je prvi sa 11 bodova više.

