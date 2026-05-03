Uzalud Grof i milioni iz budžeta: Jugoslovenski velikan sve bliže najvećoj sramoti u istoriji

Autor Bojan Jakovljević
Budućnost iz Podgorice boriće se za opstanak u Prvoj ligi Crne Gore u preostala četiri kola.

Budućnost iz Podgorice igra jako lošu sezonu i ništa ne pomaže da se situacija popravi. Zimus je klub dobio dva miliona evra za sklapanje ekipe i krpljenje rupa, doveden je trofejni trener Miodrag "Grof" Božović, a iz kola u kolo situacija je sve lošija i čak je i opstanak pod znakom pitanja.

Na četiri kola do kraja Budućnost je tri boda daleko od opasne zone i samu sebe je ozbiljno ugrozila porazom od direktnog konkurenta - Mladosti iz Donje Gorice koja je u subotu slavila 1:0 golom Kamare u 90. minutu.

Iako je Budućnost na diobi petog mjesta, to i dalje ništa ne znači. Ima 42 boda poput Arsenala, dok je sedmoplasirano Jezero na 40. Međutim, Mladost iz Donje Gorice sada prijeti da se "iščupa" sa osmog mjesta (koje vodi u baraž za opstanak i trenutno je na 39 bodova, dakle samo tri manje od Budućnosti).

Najuspješniji crnogorski klub, koji je redovno bio i u prvoj ligi Jugoslavije za vrijeme "stare države", a koji je prethodnih godina pravio i neke unosne transfere - nalazi se zaista na dnu. U klubu kasne plate i nije pomogla ni značajna finansijska injekcija iz budžeta glavnog grada Podgorice, tako da je pitanje kako će se ova sezona uopšte završiti za "varvare", dok se svjetlo ne vidi na kraju tunela.



