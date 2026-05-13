Navijači naletjeli na Grofa Božovića, podnio je ostavku: Nikoga drugog više nema u klubu

Iskusni crnogorski stručnjak Miodrag "Grof" Božović napustio je Budućnost

Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Božović (57) podnio je ostavku u Budućnosti poslije manje od pet mjeseci na klupi. Prema pisanju "Vijesti", napustio je klub poslije sastanka sa nezadovoljnim navijačima, koji su došli da pričaju sa predsjednikom Borisom Spalevićem, a naletjeli na njega.

"On je nakon razgovora odlučio da prihvati odgovornost, s obzirom na to da od izvršnih rukovodilaca više nikog nema u klubu", navedeno je.

Božović ostavlja ekipu u sličnoj teškoj situaciji kao kada ju je zimus preuzeo. Budućnost je trenutno na samo tri boda više od Jezera, tima koji je u zoni baraža za ostanak u ligi. "Grofova" ekipa nije pobijedila u posljednjih pet kola, koliko nije postigla ni gol.

Crnogorski stručnjak došao je zimus u klub zajedno sa sportskim direktorom Nenadom Maslovarom i sa još 11 pojačanja, ali rezultat je izostao. Ove sezone su prije njega čak četvorica trenera vodila Budućnost - među njima i Nenad Lalatović, a najduže Dejan Vukićević. Dan prije Božovićevog odlaska klub je napustio predsjednik Boris Spalević.

Božović se poslije duge i uspješne karijere u Rusiji i Srbiji vratio u Budućnost poslije skoro 20 godina, ali nije uspio da postavi na noge posrnulog jugoslovenskog velikana. U Budućnosti je postao i igrač od 1986. godine do 1992, kada je otišao u Zvezdu i njegov povratak probudio je nadu da stižu bolji dani za "plavo-bijele", ali ispostavilo se drugačije.