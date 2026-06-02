logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlade Divac se oprostio od Rika Adelmana: "Mnogo ćeš mi nedostajati, bio si jedan od najdivnijih"

Vlade Divac se oprostio od Rika Adelmana: "Mnogo ćeš mi nedostajati, bio si jedan od najdivnijih"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vlade Divac izrazio saučešće porodici Rika Adelmana.

Vlade divac se oprostio od rika adelmana Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaški velikan Vlade Divac (58) dirljivo se oprostio od Rika Adelmana, svog trenera iz Sakramento Kingsa koji je preminuo ovog utorka.

"Izražavam najdublje saučešće porodici Adelman. Bio je jedan od najdivnijih košarkaških umova, trener koji je stajao iza igrača i vjerovao u njih. Bio je trener najvećeg šoua na terenu. Rik, hvala ti za sve što si uradio, mnogo ćeš nedostajati. Počivaj u miru", napisao je Divac na svom Instagram nalogu.

Pod Adelmanovim vođstvom u dresu "kraljeva" Divac je igrao u jednom od najboljih i najuzbudljivijih NBA timova sa početka vijeka. Toliko su se čvrsto povezali da je 2021. Srbin sjedio iza njega kada je Amerikanac bio primljen u Nejsmitovu "Kuću slavnih".

Iza Adelmana, a kraj Divca sjedio je Džek Sikma (70), nekadašnji NBA šampion sa dugom i značajnom karijerom (1977-1991). Raznovrsnom igrom, on je svojevremeno mijenjao pogled na igru visokih igrača, a poslije karijere bio je Adelmanov asistent u Hjustonu i Minesoti.

Divac je igrao pod Adelmanovim vođstvom pet godina, od 1999. do 2004. i u to vrijeme je u ekipi sa Krisom Veberom, Predragom Stojakovićem, Dagom Kristijem, Majkom Bibijem i saigračima četiri puta u nizu igrao polufinale Zapadne konferencije, a jednom finale i u njemu doživio bolan poraz od Lejkersa 2022. godine (3:4).

Rik Adelman preminuo je ovog utorka u 80. godini i za sobom je ostavio troje djece, među kojima je trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman (45).

Bonus video: 

Pogledajte

02:54
Vlade Divac
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlade Divac Dejvid Adelman NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC