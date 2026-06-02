Vlade Divac se oprostio od Rika Adelmana: "Mnogo ćeš mi nedostajati, bio si jedan od najdivnijih"

Vlade Divac izrazio saučešće porodici Rika Adelmana.

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Srpski košarkaški velikan Vlade Divac (58) dirljivo se oprostio od Rika Adelmana, svog trenera iz Sakramento Kingsa koji je preminuo ovog utorka.

"Izražavam najdublje saučešće porodici Adelman. Bio je jedan od najdivnijih košarkaških umova, trener koji je stajao iza igrača i vjerovao u njih. Bio je trener najvećeg šoua na terenu. Rik, hvala ti za sve što si uradio, mnogo ćeš nedostajati. Počivaj u miru", napisao je Divac na svom Instagram nalogu.

Pod Adelmanovim vođstvom u dresu "kraljeva" Divac je igrao u jednom od najboljih i najuzbudljivijih NBA timova sa početka vijeka. Toliko su se čvrsto povezali da je 2021. Srbin sjedio iza njega kada je Amerikanac bio primljen u Nejsmitovu "Kuću slavnih".

Iza Adelmana, a kraj Divca sjedio je Džek Sikma (70), nekadašnji NBA šampion sa dugom i značajnom karijerom (1977-1991). Raznovrsnom igrom, on je svojevremeno mijenjao pogled na igru visokih igrača, a poslije karijere bio je Adelmanov asistent u Hjustonu i Minesoti.

Divac je igrao pod Adelmanovim vođstvom pet godina, od 1999. do 2004. i u to vrijeme je u ekipi sa Krisom Veberom, Predragom Stojakovićem, Dagom Kristijem, Majkom Bibijem i saigračima četiri puta u nizu igrao polufinale Zapadne konferencije, a jednom finale i u njemu doživio bolan poraz od Lejkersa 2022. godine (3:4).

Rik Adelman preminuo je ovog utorka u 80. godini i za sobom je ostavio troje djece, među kojima je trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman (45).

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