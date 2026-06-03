Urbana legenda Mundijala: FIFA je bez milosti izbacila Indiju sa Svjetskog prvenstva 1950. godine

Ova priča je jedna od najvećih urbanih legendi u istoriji fudbala.

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Indija je imala obezbijeđen plasman na Svjetsko prvenstvo 1950. godine u Brazilu, ali je odustala, piše Kurir.

Iako se decenijama vjerovalo da je razlog to što im FIFA nije dozvolila da igraju bosi, istina je znatno složenija.

Istina je da su indijski fudbaleri u to vrijeme radije igrali bosi (ili samo u čarapama i zavojima) jer im je tako bilo udobnije i tako su trenirali kod kuće. Na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine, većina indijskog tima je zaista igrala bez kopački i pružili su odličan otpor Francuskoj (izgubili su 2:1).

Nakon toga, FIFA je uvela striktno pravilo da svi igrači moraju nositi kopačke. To jeste bio problem za Indijce koji nisu navikli na obuću, ali to nije bio glavni razlog odustajanja sa Svjetskog prvenstva. Sam kapiten te generacije, Sajlen Mana, kasnije je potvrdio da priča o kopačkama nije bila presudna i da bi igrači obuli kopačke da se krenulo na put.

Glavni razlozi zašto Indija 1950. nije otišla u Brazil bili su organizacione i finansijske prirode.

U to vrijeme, Fudbalski savez Indije (AIFF) smatrao je Olimpijske igre vrhuncem sporta, dok je Svjetsko prvenstvo (koje je tada bilo tek na svom četvrtom izdanju) viđeno kao manje bitno i komercijalno takmičenje.

Put od Indije do Brazila 1950. godine bio je izuzetno dug, naporan i skup. Iako je FIFA ponudila da pokrije veliki dio troškova, indijski Savez je smatrao da je to preveliki logistički teret za tim koji nije dovoljno uigran.

Savez jednostavno nije shvatao da će Svjetsko prvenstvo postati najveći sportski događaj na planeti.

Pošto su igranje bosi nastavili da praktikuju na lokalnim turnirima, nakon katastrofalnog poraza od Jugoslavije (10:1) na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine (gdje su Indijci po hladnom i mokrom vremenu ponovo probali da igraju bosi i stalno se klizali), Indijski savez je donio odluku da kopačke postanu obavezne za sve fudbalere u zemlji.

Indija od te 1950. godine pa sve do danas više nikada nije uspjela da se kvalifikuje za završni turnir Svjetskog prvenstva.

(MONDO, Kurir)