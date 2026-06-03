Crvena zvezda ostvaruje značajan profit od transfera Stefana Lekovića, vrijednog milion evra, nakon uspješne sezone u Portugalu.

Izvor: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi štoper Stefan Leković i definitivno napušta Crvenu zvezdu ovog ljeta, a na "Marakani" će od njegove prodaje zaraditi više nego odlično pošto je postignut dogovor o transferu vrijednom milion evra.

Leković nije uspijevao da se nametne u Crvenoj zvezdi, dolazili su talentovaniji i mlađi iz omladinske škole, uz brojna pojačanja u zadnjoj liniji, tako da je išao na pozajmice i ispostavilo se da je treća - bila sreća. Kada u Viljarealu i Monci nisu donijeli odluku da ga otkupe, uradili su to sada u Estrelji Amadori.

Vidi opis Milion evra stiže na "Marakanu": Treća sreća i za Zvezdu i za Leku Stefan Leković u dresu Zvezde. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

U ovom portugalskom klubu igrao je jako dobro tokom proljeća i postigao je golove kojim je Estrelja Amadora ostala u prvom rangu portugalskog fudbala, poslije čega je donijeta odluka i da se aktivira klauzula u Lekovićevom ugovoru.

Samo devet utakmica - i dva gola - bila su potrebna da mladi štoper završi u Portugalu, a Zvezda je ukupno od njega zaradila 1,25 miliona evra, pošto je i pozajmica bila vrijedna 250 hiljada evra. Podsjetimo, u dresu Zvezde odigrao je ukupno 38 utakmica i zabilježio je tri gola.

Dio novca od njegovog transfera Zvezda je već uložila u Strahinju Erakovića koji je otkupljen za 3,5 miliona evra iz Zenita.