Crvena zvezda prodala Stefana Lekovića: Otkriveno gdje ide i za koliko novca

Autor Goran Arbutina
Talentovani štoper Crvene zvezde nastavlja karijeru u Portugalu, gdje je trenutno na pozajmici.

Crvena zvezda je na početku godine pozajmila defanzivca Stefana Lekovića, a tamo gde je mladi štoper otišao da se dokazuje izuzetno su zadovoljni onim što su vidjeli! Čelnici portugalskog kluba Eštrelja Amadora odlučili su da od srpskog šampiona otkupe ugovor talentovanog štopera, koji će i narednih godina igrati u jednoj od najboljih evropskih liga.

Kako prenosi "Max Sport", već su dogovoreni svi detalji transfera defanzivca koji za mladu reprezentaciju Srbije nastupa sa kapitenskom trakom oko ruke. Zvezda je već dobila 250.000 evra za pozajmicu, a portugalski klub će uplatiti još 1.000.000 evra za otkup talentovanog fudbalera koji već ima zavidno internacionalno iskustvo.

Pored novca koji dobija za štopera, Crvena zvezda će sačuvati 20 odsto njegovog ugovora, pa će profitirati i kada talentovani defanzivac bude mijenjao sredinu. Petina novca od njegovog narednog transfera takođe će pripasti Crvenoj zvezdi, a i to bi mogla da bude značajna svota ukoliko se on dokaže u portugalskom fudbalu.

Tokom pozajmice u Portugalu Leković je odigrao šest mečeva za Eštrelja Amadoru, tim koji će se u samom finišu sezone boriti za opstanak u društvu najboljih portugalskih timova. Prije ovog izleta Leković je igrao Seriju A na pozajmici u Monci, a ima iskustvo iz Primere gde je debitovao za Viljareal - nakon dobrih igara u rezervnom timu tog kluba. Za tri kluba u inostranstvu Leković je odigrao ukupno 15 mečeva, a za rezervnu ekipu Viljareala nastupio je čak 29 puta i postigao tri gola.

Pored toga je Leković bio kapiten mlađih kategorija crveno-bijelih, omladinac Crvene zvezde i u Ligi šampiona mladih, standardan član prve postave Grafičara i prvotimac ekipe sa stadiona "Rajko Mitić". Stefan Leković je odigrao 38 mečeva za prvi tim Zvezde, postigao tri gola i jednom asistirao za pogodak. U dresu mlađih kategorija reprezentacije Srbije ima preko 30 utakmica.

