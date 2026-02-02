Crvena zvezda treći put prodala istog igrača

Stefan Leković iako ima samo 22 godine treći put odlazi iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u posljednji čas odradila još jedan transfer, otišao je Stefan Leković. Ponovo mladi štoper ide na pozajmicu, a sada će u Portugal. Ide u Estrelja Amadoru u predgrađe Lisabona na pola godine, prenosi "Mocart sport".

Crvena zvezda će sada dobiti 250.000 evra, a zatim će ukoliko dođe do otkupa ugovora na ljeto prihodovati još 1.000.000. Ovo je čak treći put da 22-godišnji defanzivac napušta Beograd.

Prvo je u sezoni 2023/24 igrao za Viljareal, gdje je uglavnom nastupao za B tim, da bi prošle sezone deo godine proveo u Italiji kao član Monce. Što se tiče Crvene zvezde za sada ima 38 nastupa i tri gola, ali nikada nije uspio da se nametne i bude standardan.

Što se tiče Estrelja Amadore tim je trenutno 12. na tabeli portugalske lige sa 20 bodova iz 20 mečeva. Nekada mladi reprezentativac Srbije je tu da se osigura odbrana koja je među najgorima u ligi. Nakon njegove prodaje Dejanu Stankoviću na mjestu štopera kao opcije ostaju Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Rodrigao i eventualno Strahinja Eraković.