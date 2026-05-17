Pozajmljeni štoper Crvene zvezde s dva gola osigurao opstanak: Šmekerskim crvenim kartonom stavio tačku

Ako ima dobrog načina da se dobije crveni karton, to je uspio da uradi Stefan Leković.

Stefan Leković je heroj u Portugalu. Štoper Crvene zvezde na pozajmici u Portugalu uspio je da sa dva gola protiv Brage sačuva svoj tim u ligi, a onda je zbog toga dobio crveni karton.

Estrelja Amadora je ušla u posljednje kolo sa 29 bodova, jednako koliko je imala Kasa Pia i sa bodom više od Tondele. Pošto je Tondela izgubila od Aruke, a Kasa Pija je remizirala sa Rio Aveom 1:1 djelovalo je da i Estrelja ide u drugu ligu.

Leković je dao prvi gol u 5. minutu, ali je Braga izjednačila preko Martineza. Kada je Pau Viktor sa penala u 90. minutu postigao gol za 2:1 djelovalo je da Estrelja ide u drugu ligu. A onda... U jednoj akciji duboko u nadoknadi vremena Stefan Leković je ostao naprijed i kada je Jovane centrirao srpski štoper je na nevjerovatan način završio akciju. Pogledajte:

Leković je već imao žuti karton, ali nije ga bilo briga. Nakon velikog slavlja njegovog tima u 96. minutu on je skinuo dres i pokazao ga navijačima. Samo je klimnuo glavom kada mu je sudije Koreja pokazao crveni karton i otišao je sa terena.

Burna karijera Stefana Lekovića

Dijete Crvene zuvezde i redovan U19 i U21 reprezentativac Srbije odigrao je do sada 38 mečeva za crveno-bijele, ali se nikada nije nametnuo. Išao je na pozajmice u Grafičar, pa onda u Viljareal i Moncu, ali nije otkupljen. Sada djeluje da bi Estrelja Amadora morala da ga kupi.

