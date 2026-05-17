Žoze Murinjo bez poraza cijele sezone, a nije čak ni vicešampion Portugala

Žoze Murinjo je uspio da sa Benfikom ostane neporažen cijele sezone, a da pritom nije osvojio titulu. Nije čak bio ni drugi.

Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Nevjerovatna sezona Benfike je završena i tim koji nije poražen nijednom u toku sezone nije osvojio titulu. Tim koji je prvih mjesec dana sezone vodio Bruno Lage, a onda je preuzeo Žoze Murinjo završio je sezonu u Portugalu bez poraza, a da nije bio ni drugi na tabeli.

Porto je sa dva poraza u sezoni imao 88 bodova, dok je Sporting završio drugi sa dva poraza i 82 boda. Benfika je sa 80 bodova završila kao treća bez poraza.

Porazi nisu bili problem, ali jesu - remiji. Bilo ih je čak 11, a počelo je prije dolaska Murinja neriješenim rezultatom sa Santa Klarom. Zatim su se ređali egali sa Rio Aveom, Portom, Kasa Piom, Bragom, Tondelom, pa ponovo sa Portom i Kasa Piom da bi se sezona završila remijima sa Famalikaom i Bragom.

Ostala je Benfika bez ijednog trofeja pošto je u kupu ispala u četvrfinalu od Porta, a u liga kupu u polufinalu od Brage. U Ligi šampiona su ispali od Real Madrida u nokaut fazi.

Šta će biti sa Murinjom?

"Marka" je prije nekoliko dana objavila da je sve gotovo i da je spreman povratak Žozea Murinja u Real Madrid, ali treba sačekati sa tim. Mngoo toga se pisalo oko toga ko će biti novi trener "kraljevskog kluba" pa nije nemoguće da "Specijalni" ostane na klupi Benfike.

(MONDO)

BONUS VIDEO: