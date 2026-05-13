"Neću Murinja u Realu, objasniću vam zašto": Legendarni golman podigao glas i napravio novi haos

Legendarni golman Iker Kasiljas je protiv vraćanja Žozea Murinja u Real Madrid i ima svoje razloge za to.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Potpuni haos vlada u Real Madridu, tuče, neslaganje igrača, stvaranje klanova. Florentino Perez održao je konferenciju za medije i sve je izvjesnije da će novi trener da bude Žoze Murinjo. Ali, ne slažu se svi sa tim i ne bi voljeli da ga vide opet na klupi. To su riječi legendarnog Ikera Kasiljasa.

"Ne želim ga u Realu. Mislim da bi drugi treneri bili bolji za posao u klubu koji volim. Mislim da je Žoze veliki profesionalac, nemam nikakav problem sa njim. To je samo moje lično mišljenje, ništa više", napisao je Kasiljas na društvenim mrežama.

Nije jedini koji je podigao glas protiv Žozea, ali je problem što nema mnogo iskusnih trenera koji bi tek tako sjeli na klupu "kraljevskog kluba". Posebno zbog potpunog haosa i dešavanja u klubu, pa i naglog otpuštanja Ćabija Alonsa.

Koga bi Kasiljas za trenera?

— Iker Casillas (@IkerCasillas)April 28, 2026

Kada su se prije nekoliko sedmica pojavile spekulacije oko toga ko bi mogao da bude novi trener Reala i da je Murinjo prva opcija Kasiljas je na društvenim mrežama ostavio emotikone kokica najavljujući tako šou program. Poslije toga je dao i jedan kratak intervju na kom je glavno pitanje za njega bilo - koga bi za trenera?

"Pitali su me ko bi bio moj izbor za trenera Reala. Moj odgovor je bio - Ćabi Alonso", poručio je Kasiljas.