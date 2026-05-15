"Pazite na svoj jezik": Zvijezda Panatinaikosa udarila na sve kritičare, ima i psovki

Panatinaikos je izgubio od Valensije u plej-ofu Evrolige i ostao bez fajnal-fora, a na meti kritičara našao se Najdžel Hejs Dejvis koji se sada javno oglasio.

Panatinaikos je ispao iz Evrolige i neće igrati na fajnal-foru koji se igra baš u njihovoj "OAKA dvorani". Valensija je ubjedljivo slavila u petom meču (81:64), a na meti kritika našao se najviše Najdžel Hejs-Dejvis. Kako zbog loših partija tako i zbog toga što je između mečeva u seriji išao na putovanja da razgleda gradove širom Evrope. Sada se oglasio na društvenim mrežama i napao sve kritičare.

"Odrasli gube razum oko dječije igre. Pazite na svoj jezik na ovim aplikacijama i kako me zovete, osim imena koje mi je moja majka dala. Ovaj sport donosi divne momente, ali i one mračne. Sad su svi Dejv Šapel i misle da je posljednji smijeh najslađi, iako to nije isto", napisao je na Instagramu.

Nastavio je obraćanje svim hejterima i ne prihvata nikakvu vrstu kritika.

"Znajte samo da se svako sr**e vraća nazad, to je svakodnevni krug. Vidim mnogo kur***skog ponašanja, ali zapamtite da svaki pas ima svoj dan", završio je Dejvis.

Kako je Hejs-Dejvis igrao u Evroligi?

Najdžel je odlučio sa se poslije prošle sezone i titule sa Fenerbahčeom oproba u NBA ligi, ali se tamo nije pretjerano dobro pokazao. Riješio je da se vrati u Evroligu, tražili su ga Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče i Panatinaikos i na kraju je potpisao za grčki tim.

Ove sezone ima prosjek od 14,1 poen, 3,4 skoka i 1,9 asistencija po meču. Donio je pobjedu Panatinaikosu u drugom meču plej-of serije u Valensiji kada je dao ključnu trojku, a ukupno 27 poena. Bio je dvocifren u četiri od pet mečeva, čak i u posljednjem (15, 3/6 za dva, 3/8 za tri), mada se u "majstorici" propisno ispromašivao kada je bilo najvažnije.