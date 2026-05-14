Žestoko uzvratio Erginu Atamanu zbog sramotne izjave

Nebojša Šatara
Tajris Rajs žestoko je isprozivao Ergina Atamana zbog sramotne izjave o Ti Džeju Šortsu i napada na svog igrača.

tajris rajs isprozivao ergina atamana

Ergin Ataman je ispao iz Evrolige sa Panatinaikosom. U petom meču četvrtfinalne serije izgubio je od Valensije na gostovanju i tako neće biti dio fajnal-fora koji se igra baš u dvorani "OAKA" u Atini. Na poluvremenu te utakmice dao je sramnu izjavu u kojoj je žestoko udario na svog igrača Ti Džeja Šortsa.

"Koristićemo Toliopulosa više u napadu. Kada je Šorts bio na parketu napadali smo četiri na pet igrača sa njim", rekao je Ataman i tako pred svima napao igrača koji je bio dvocifren u prve tri utakmice serije i imao ogromne zasluge za prva dva trijumfa. U petom meču je igrao skoro šest minuta.

Zbog njegovih riječi ga mnogi napadaju, pa im se sada pridružio i bivši šampion Evrolige Tajris Rajs. Osvojio je trofej sa Makabijem 2014. godine i bio MVP fajnal-fora. Uz to je igrao na istoj poziciji kao Šorts - bio je plejmejker.

"Pravi sistem može da pretvori rezervistu u zvijezdu. Isti taj igrač u drugom sistemu možda neće imati isti uticaj. Ti Džej zna da igra i svi to znamo", poručio je Rajs.

Kako je igrao Šorts u Evroligi?

Šorts je bio MVP kandidat u sezoni 2024/25 kada je igrao za Pariz. Imao je prosjek od 19 poena, 7,3 asistencije i 2,6 skokova po utakmici i bio je najbolji asistent elitnog takmičenja. Sve to preporučilo ga je Panatinaikosu.

Ali, Ataman očigledno nije uspio da mu nađe pravu ulogu u timu. Ove sezone mu je prosjek 8,1 poen, 2,9 asistencija i 1,3 skoka po meču. Pitanje je i da li bi PAO došao do četvrtfinala da Šorts u plej-inu nije ubacio 21 poen u pobjedi protiv Monaka (87:79). Ukoliko Ataman ostane u Panatinaikosu, biće zanimljivo vidjeti i da li će Šorts možda promijeniti klub.

BONUS VIDEO:

Zvižduci za Atamana i Tursku
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
