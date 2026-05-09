"Recite mi da griješim, slobodno": Ataman opet prozivao sudije, pa se okomio i na novinare u Atini

Ergin Ataman je poslije poraza od Valensije u četvrtom meču plej-ofa ponovo pričao o sudijama i o nekim odlukama koje su mu smetale u Atini.

Izvor: Printscreen/YouTube/Panathinaikos

Panatinaikos je propustio dvije meč lopte za fajnal-for Evrolige. Izgubio je od Valensije u obje utakmice u Atini i peta će se igrati u Španiji. Poslije četvrtog meča je Ergin Ataman došao na konferenciju za medije i u svom stilu prozivao sudije i "peckao" novinare.

"Odgovoriću na vaša pitanja kasnije, prvo hoću nešto drugo da kažem. Znate da je juče njihov trener održao konferenciju za medije i rekao razne scenarije o trećem meču kada smo dobili isključujuće greške. Rekao je da sam na prve dvije utakmice dobio tehničke da bih promijenio utakmice i da su nam sudije poslije toga pomogle da dobijemo utakmice. Do sada kada sam oštro pričao sa sudijama, platio sam oko 35.000 evra kazne za sve to, ali kakve kazne je dobio on za to što je rekao da su nam sudije pomogle? Šta to znači? Da su nam sudije pomogle. Da li je kažnjen? Ne. Neću pričati o drugim stvarima. Gledali ste svi utakmicu. Jedina stvar o kojoj ću reći je da idem kući da gledam meč opet. Znam koje smo to tehničke greške pravili, gledaću snimak. Na poluvremenu sam rekao da za 25 godina moje trenerske karijere nisam vidio da se događaju ovako čudne stvari. Nikada do sad to nisam vidio. Mi smo dobili dvije utakmice tamo uz pomoć sudija, oni su dobili dvije utakmice ovdje, sudije su bile sjajne, divne, davale su tehničke mojoj klupi zbog toga što je jedan moj pomoćnik ustao. Na klupi Valensije oni svi stoje, njima ništa. Okej. Dobili su utakmice na fer način, mi idemo tamo da igramo peti meč. Vama svima sugerišem da idete da gledate utakmicu. Za tehnička pitanja sam spreman da dam odgovor", počeo je Ataman u svom dugom izlaganju.

Dok je osoba zadužena za odnose sa medijima prevodila njegovo dugo izlaganje sa engleskog na grčki jezik, Turčin je iskoristio priliku da se obrati novinarima prije postavljanja pitanja.

"Ljudi, ako vi mislite da je bilo drugačije slobodno mi recite. Recite slobodno 'Treneru, mi mislimo da niste u pravu, sve je bilo fer.' Recite mi ako griješim, gledali ste meč. Recite slobodno, da li imam pogrešan komentar?"

Tek tada su ga novinari pitali za dobru igru Panate u trećoj dionici i za podatak da su dobili pet od šest mečeva u Španiji ove sezone u duelima sa Realom, Barselonom i Valensijom.

"Naravno da ćemo biti fokusirani u Valensiji, dobili smo mečeve u Madridu, Barseloni i Valensiji. Samo je bitno da sve bude fer. Mi ćemo dobiti taj meč, ali ako bude ovako, biće teško. Promijenili smo momentum u trećoj četvrtini, ali smo promašili mnogo otvorenih šuteva. Samo dva igrača su dala doprinos u napadu, drugi nažalost nisu dali nikakav doprinos u napadu."

"Ništa ja nisam rekao protiv sudija"

Konstatovao je jedan od novinara da Panatinaikos ima više iskustva i da to može da bude faktor u petoj utakmici protiv Valensije koja će prvi put igrati meč koji je toliko bitan.

"Da, možda je njima prvi put da igraju majstorice, ali ne znam koje će sudije da budu tamo i ko će da sudi. Možda i njima bude to prvi put."

Potom se jedan od predstavnika medija složio sa Atamanom da su neke odluke sudija bile sporne i loše.

"Ništa ja nisam rekao pogrešno, bilo je fer, moj komentar je bio za vas novinare, ja ništa nisam rekao. Žalim se samo za tehničku mojoj klupi. Ostale odluke bile su perfektne. Oba tima će se boriti, daće sve od sebe, nadam se da će da bude fer i tamo. Ako sve bude fer i oni nas pobijede, pružićemo im ruku, oni će otići na Fajnal-for."

Ergin Ataman:



"In my 25 years in EuroLeague, I've never seen something as strange as it's happening now in this arena"pic.twitter.com/0D4zSP2Hti — Eurohoops (@Eurohoopsnet)May 8, 2026

Na kraju je dobio pitanje zbog čega je njegov tim, koji juri pobjedu, u oba meča u Atini stalno jurio zaostatak.

"Već sam rekao razloge toga", ljutito je odgovorio Ataman.