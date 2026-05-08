Valensija nastavlja bajku u Evroligi: Panatinaikos dozvolio i drugi brejk, Ataman će sanjati Montera

Košarkaši Valensije savladali Panatinaikos tri puta u OAKA areni ove sezone. Žan Montero odigrao je još jedan nevjerovatan meč.

Košarkaši Valensije napravili su veliki podvig, pošto su nadokadili dva brejka zaostatka u četvrtfinalnoj seriji protiv Panatinaikosa, pa će majstorica u Španiji odlučiti ko će biti posljednji putnik na Fajnal-for Evrolige. Gledali smo novu dramu španskog i grčkog tima, ali je ekipa koji važi za najveće iznenađenje ove sezone u Evroligi slavila sa 86:89.

Španci su ušli izuzetno motivisano na parket krcate "OAKA" arene i odmah su rivalu stavili do znanja da žele da vrate seriju kući. Izabranici Pedra Martineza su igrali sjajno i već u prvom periodu imali maksimalnih +11. U ovim momentima domaćim košarkašima ništa nije polazilo za rukom, mučili su se na šutu i u organizaciji napada, što ih je brzo uvelo u paniku.

Rasla je prednost Valensije u drugoj dionici do +15, ali pred sam finiš prvog poluvremena košarkaši Panatinaikosa prave pritisak i odlaze na velilki odmor sa pristojnim zaostatkom - 37:44. Najbolji pojedinac na terenu je bio ko drugi nego Žan Montero koji je u prvih 20 minuta košarke dao čak 16 poena.

Sredinom treće dionice grčki tim stiže do preokreta, najviše zahvaljujući Kendriku Nanu koji je tokom ovog perioda dao tri trojke. Međutim, Valensija je uspjela da vrati prednost pred posljednjih 10 minuta košarke - 56:60.

Zakuvalo se na startu posljednje četvrtine, ali košarkaši Panatinaikosa i dalje nisu ništa mogli da pogode, a posustali su i u odbrani. To su gosti iskoristili i stigli do velikih +9, ali nije moglo bez drame u nastavku... Gledali smo nadmudrivanje dvojice trenera, Panatinaikos je uspio da stigne do posjeda zaostatka, ali jednostavno je Valensija birala bolja rješenja i na kraju zasluženo slavila.

Apsolutni heroj pobjede je Žan Montero koji je odigrao najefikasniji meč u sezoni, pošto je postigao 27 poena uz po sedam skokova i asitencija. Kej ga je ispratio sa 12, dok je Tejlor dodao 11.

U poraženom timu najbolji je bio Džedi Osman sa 26 poena, Nan je imao 19, a Hejs-Dejvis 12.