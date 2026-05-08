Evroliga se pohvalila rekordnom posjetom, a srpski vječiti rivali su ponovo u vrhu.
Sezona u Evroligi je pri kraju, a neke ozbiljne granice su pomjerene u najboljem evropskom takmičenju. Društvene mreže, posjećenost arena i gledanost su dostigli neke nove visine i postavljeni su novi standardi. Naravno, tu veliki udio imaju srpski košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan koji su među najgledanijima u Evropi.
U sezoni 2025/26 zauzimaju drugu, odnosno treću poziciju, odmah iza prvoplasiranog Panatinaikosa koji je zabilježio rekordnu prosječnu gledanost od 18.498. Ipak, kada su u pitanju rekordne posjete na pojedinačnim utakmica, tu prednjači Partizan sa 21.854 navijača, dok je Crvena zvezda druga sa 20.787.
Kako se navodu u saopštenju Evrolige, posjećenost tokom regularne sezone dostigla je neviđene nivoe i postavljen je rekord svih vremena sa 3.251.706 gledalaca tokom košarkaških arena širom Evrope.
To je povećanje od 232.652 navijača u poređenju sa prethodnom sezonom, što označava rast od 8%. Ako se uzme u obzir da izraelski klubovi igraju van domovine, ove brojke su mogle biti mnogo veće.
Kompletna lista najgledanijih timova:
Crvena zvezda i Partizan nisu najgledaniji ove sezone: Evroliga objavila istorijske brojke
1. Panatinaikos (minimalna posjeta: 15.603) (maksimalna posjeta: 19.000) (srednja posjeta: 18.498)
2. Crvena zvezda (minimalna posjeta: 5.672) (maksimalna posjeta: 20.787) (srednja posjeta: 17.901)
3. Partizan (minimalna posjeta: 1.093) (maksimalna posjeta: 21.854) (srednja posjeta: 15.280)
4. Žalgiris (minimalna posjeta: 14.430) (maksimalna posjeta: 15.428) (srednja posjeta: 14.875)
5. Valensija (minimalna posjeta: 7.994) (maksimalna posjeta: 14.922) (srednja posjeta: 12.298)
6. Olimpijakos (minimalna posjeta: 10.540) (maksimalna posjeta: 12.750) (srednja posjeta: 12.203)
7. Bajern Minhen (minimalna posjeta: 8.726) (maksimalna posjeta: 11.500) (srednja posjeta: 10.862)
8. Fenerbahče (minimalna posjeta: 2.541) (maksimalna posjeta: 12.813) (srednja posjeta: 9.839)
9. Real Madrid (minimalna posjeta: 7.165) (maksimalna posjeta: 12.156) (srednja posjeta: 9.249)
10. Baskonija (minimalna posjeta: 7.234) (maksimalna posjeta: 14.114) (srednja posjeta: 8.737)
11. Asvel (minimalna posjeta: 4.637) (maksimalna posjeta: 11.536) (srednja posjeta: 7.537)
12. Pariz (minimalna posjeta: 3.352) (maksimalna posjeta: 12.440) (srednja posjeta: 7.046)
13. Virtus Bolonja (minimalna posjeta: 3.631) (maksimalna posjeta: 10.102) (srednja posjeta: 6.755)
14. Anadolu Efes (minimalna posjeta: 2.110) (maksimalna posjeta: 10.000) (srednja posjeta: 6.668)
15. Olimpija Milano (minimalna posjeta: 3.339) (maksimalna posjeta: 10.396) (srednja posjeta: 5.986)
16. Dubai (minimalna posjeta: 4.651) (maksimalna posjeta: 7.648) (srednja posjeta: 5.858)
17. Barselona (minimalna posjeta: 4.125) (maksimalna posjeta: 7.294) (srednja posjeta: 5.530)
18. Hapoel Tel Aviv (minimalna posjeta: 780) (maksimalna posjeta: 10.920) (srednja posjeta: 5.251)
19. Monako (minimalna posjeta: 3.898) (maksimalna posjeta: 5.000) (srednja posjeta: 4.461)
20. Makabi Tel Aviv (minimalna posjeta: 68) (maksimalna posjeta: 10.369) (srednja posjeta: 3.330)