logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zakucavanje godine u Evroligi: Fransisko izveo nemoguće preko Biberovića

Zakucavanje godine u Evroligi: Fransisko izveo nemoguće preko Biberovića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Silvan Fransisko spektakularno zakucao preko 15 centimetara višeg Tarika Biberovića.

Fransisko izveo sjajno zakucavanje preko Biberovića Izvor: Instagram/Euroleague

Najbolji igrač Žalgirisa Silvan Fransisko spektakularno je zakucao preko košarkaša Fenerbahčea Tarika Biberovića. Čudesnim potezom je ulio dodatno samopouzdanje svom timu u velikoj pobjedi protiv prvaka Evrope, za rezultat 1-2 u plej-of seriji za plasman na Fajnal-for.

Pogledajte i uživajte u potezu sezone:

Silvan Fransisko visok je 186 centimetra, a Biberović 201 centimetar. I to daje dodatni značaj ovom potezu, koji je ukrasio trijumf Žalgirisa 81:78 za produženje serije. Amerikanac je završio meč sa 12 poena, osam asistencija i sedam skokova, a njegov tim su napadački predvodili litvansko krilo Azulas Tubelis sa 26 poena i američki plejmejker Najdžel Vilijams-Gos sa 18 poena i sa pet asistencija.

U Feneru su dvocifreni bili Vejd Boldvin sa 16 poena, Tejlen Horton-Taker sa 15 i Devon Hol sa 14. Prvak Evrope imaće drugu "meč-loptu" za plasman u finale u petak, 8. maja od 19 časova.

Tagovi

Evroliga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC