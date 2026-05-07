Zakucavanje godine u Evroligi: Fransisko izveo nemoguće preko Biberovića

Silvan Fransisko spektakularno zakucao preko 15 centimetara višeg Tarika Biberovića.

Najbolji igrač Žalgirisa Silvan Fransisko spektakularno je zakucao preko košarkaša Fenerbahčea Tarika Biberovića. Čudesnim potezom je ulio dodatno samopouzdanje svom timu u velikoj pobjedi protiv prvaka Evrope, za rezultat 1-2 u plej-of seriji za plasman na Fajnal-for.

Silvan Fransisko visok je 186 centimetra, a Biberović 201 centimetar. I to daje dodatni značaj ovom potezu, koji je ukrasio trijumf Žalgirisa 81:78 za produženje serije. Amerikanac je završio meč sa 12 poena, osam asistencija i sedam skokova, a njegov tim su napadački predvodili litvansko krilo Azulas Tubelis sa 26 poena i američki plejmejker Najdžel Vilijams-Gos sa 18 poena i sa pet asistencija.

U Feneru su dvocifreni bili Vejd Boldvin sa 16 poena, Tejlen Horton-Taker sa 15 i Devon Hol sa 14. Prvak Evrope imaće drugu "meč-loptu" za plasman u finale u petak, 8. maja od 19 časova.