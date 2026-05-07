Zakucavanje godine u Evroligi: Fransisko izveo nemoguće preko Biberovića

Najbolji igrač Žalgirisa Silvan Fransisko spektakularno je zakucao preko košarkaša Fenerbahčea Tarika Biberovića. Čudesnim potezom je ulio dodatno samopouzdanje svom timu u velikoj pobjedi protiv prvaka Evrope, za rezultat 1-2 u plej-of seriji za plasman na Fajnal-for.
Silvan Fransisko visok je 186 centimetra, a Biberović 201 centimetar. I to daje dodatni značaj ovom potezu, koji je ukrasio trijumf Žalgirisa 81:78 za produženje serije. Amerikanac je završio meč sa 12 poena, osam asistencija i sedam skokova, a njegov tim su napadački predvodili litvansko krilo Azulas Tubelis sa 26 poena i američki plejmejker Najdžel Vilijams-Gos sa 18 poena i sa pet asistencija.
U Feneru su dvocifreni bili Vejd Boldvin sa 16 poena, Tejlen Horton-Taker sa 15 i Devon Hol sa 14. Prvak Evrope imaće drugu "meč-loptu" za plasman u finale u petak, 8. maja od 19 časova.