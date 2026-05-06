Koreografija Panatinaikosa prst u oko Evroligi: Janakopulosova slika na svakoj stolici dvorane

Bojan Jakovljević
Gazdi Panatinaikosa Dimitrisu Janakopulosu zabranjeno da uđe u halu protiv Valensije, pa je zato odštampao svoj lik i stavio sliku na svaku stolicu.

Koreografija navijača Panatinaikosa sa likom Dimitrisa Janakopulosa Izvor: X.com/SportalgrG

Širom čitave dvorane OAKA, doma Panatinaikosa, u srijedu uveče biće istaknut lik Dimitrisa Janakopulosa (51). Kažnjeni gazda kluba pravio je skandale u dvorani Valensije prošle nedjelje, u prvim utakmicama plej-of serije Evrolige, i zato ga je rukovodstvo takmičenja kaznilo zabranom ulaska u halu u naredne tri utakmice.

Kontroverzni Janakopulos je očigledno smislio način kako da bude prisutan - i to na svim stolicama. Odštampao je svoj lik na papirima koji su ostavljeni na svakoj stolici, a na navijačima Panatinaikosa je da ih podignu i da od njegovih slika naprave koreografiju.

Već dugo traje rat Evrolige i nasljednika farmaceutske imperije "Vianeks", koju je osnovao Janakopulosov otac Pavlos. Taj sukob čestim ispadima bogatog Grka ne gubi intenzitet iz sezone u sezonu, a ovog proljeća bi ponovo mogao da kulminira.

Upravo će Panatinaikos biti domaćin Fajnal-for turnira Evrolige od 29. maja i Janakopulosu će biti zabranjen ulaz. On je već pozvao svoje igrače da mu donesu trofej u hotelsku sobu prekoputa dvorane. Ako PAO zaista osvoji titulu, biće to drugi naslov prvaka Evrope u njegovom mandatu.

Panatinaikos vodi u seriji protiv Valensije 2-0 i u srijedu od 20.15 mogao bi da "ovjeri" plasman na Fajnal-for.

