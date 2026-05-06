Šok za šokom u Evroligi: Fenerbahče i Panatinaikos nisu uspjeli da ovjere Fajnal-for

Panatinaikos i Fenerbahče nisu uspjeli da ovjere mjesta na Fajnal-foru Evrolige.

U evroligaškim četvrtfinalima, u kojima su se sastali Panatinaikos i Valensija i na drugoj strani Žalgiris i Fenerbahče, vidjeli smo mnogo napetosti, neizvjesnosti i na kraju poraze timova koji su vodili 2:0. Najprije je Žalgiris na domaćem terenu pobijedio 81:78 u vatrenoj atmosferi u Litvaniji, a onda je i Valensija napravila brejk u Atini i slavila 91:87.

Iako je Fenerbahče bio favorit, s obzirom na to da je imao dvije pobjede u Istanbulu, bio je jasno da će borba u Litvaniji biti teška. Žalgiris je na domećem terenu uhvatio priključak u drugoj četvrtini, a onda u istom ritmu nastavio i u trećoj, i na kraju u potpunosti nadigrao šampiona Evrolige kad je u posljednjih 10 minuta ubacio 24 poena, a tim iz Istanbula svega 16.

Najefikasniji na meču bio je Azulis Tubelis sa 26 poena i šest skokova, a slijedio ga je Najdžel Vilijmas-Gos sa 18 i pet podijeljenih asistencija. Bio je tu i Silvan Francisko sa 12 poena, sedam skokova i osam asistencija, odnosno Mozes Rajt sa 11 poena i šest skokova. Na drugoj strani Vejd Boldvin je bio najbolji sa 16 poena, Taker je ubacio 15, a Donta Hol 14, dok je Tarik Biberović stao na 10.

Kad je u pitanju meč u Atini, on je bio pakleniji. Susret pun iznenađenja u kojem su treneri oba tima isključeni, u kojem je Ergin Ataman bio vrlo važna figura, pa je čak i sudija Damir Javor morao da zadrži Turčina kako svađa ne bi eskalirala u fizički incident. Bilo kako bilo, Valensija je pokazala karakter koji nije u prva dva susreta.

Bila je bolja do poluvremena i tad je imala značajnu prednost od 52:39. Međutim, OAKA je bila okupana zelenom bojom i fotografijama vlasnika Dimitrisa Janakopulosa, pa je vatrena atmosfera probudila domaće igrače. Panatinaikos je bio bolji i sa četiri trojke u trećoj dionici i nešto boljom igrom Nikosa Rogavopulosa pod košem, domaćin je uspio da značajno smanji zaostatak, pa je pred finiš imao "minus 10" (75:66).

Velika borba se vodila u posljednjih 10 minuta, tako da Valensija pet i po minuta nije uspjela da dođe do koša, za to vrijeme PAO je napravio seriju 11:0 i stigao na tri poena zaostatka (90:87).

Najbolji u ovom meču je bio Ti-Džej Šorts sa 17 poena i šest asistencija, a pratio ga je Rogavopulos sa 16, odnosno Hejs-Dejvis sa 15. U ekipi pobjednika najbolji je bio Montero sa 16 poena, koji je ostao na korak od dabl-dabl učinka, pošto je imao i devet asistencija. Bađo je susret završio sa 16 poena i šest skokova.

Kad se igraju sljedeće utakmice?

Žalgiris dočekuje Fenerbahče 8. maja od 19 sati. Hapoel igra protiv Real Madrida dan ranije od 20 sati, dok meč Valensije i Panatinaikosa još nije određen. Dosad je jedino Olimpijakos obezbijedio plasman na Fajnal-for Evrolige.