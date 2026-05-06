Partizan dovodi beka iz Evrolige: "Pregovori su u toku, promijenio je agenta"

Prema informacijama koje stižu iz Španije, Partizan je započeo pregovore sa košarkašem Baskonije Kobijem Simonsom.

Baskonija je u problemima i prema pisanju španskih medija sve veći broj igrača je u pregovorima sa drugim klubovima. Mogli bi da ostanu bez nekoliko košarkaša među kojima je i bek Kobi Simons (28) koji pregovara sa Partizanom. Navodno postoje kontakti između dvije strane.

"Ideja je da Simons zaigra za reprezentaciju na ljeto i da dobije pasoš što bi značilo da se ne bi računao više kao stranac u ACB ligi što bi bila važna stvar za Baskoniju. Ali, on je odlučio da promijeni agenta, odbio je produžetak saradnje. Partizan je u pregovorima sa njim i nije jedini", navodi se u tekstu španskog portala "Encestando".

U istom tekstu se navodi i da je Trent Forest blizu potpisa za Fenerbahče, da nekoliko timova želi Timotija Luvavua-Kabaroa, jedan od njih je i Crvena zvezda. Takođe, sudbina trenera Paola Galbijatija na klupi tima iz Vitorije je takođe ugrožena. Moguće su velike promjene u španskom timu što bi drugi evroligaški timovi mogli da iskoriste.

Ko je Kobi Simons?

Kobi Simons rođen je 4. jula 1997. godine u Atlanti i tamo je završio srednju školu, pa je otišao na koledž u Arizoni. Nije odabran na NBA draftu, ali se izborio za šansu u Memfisu gdje je više igrao za njihov tim u Razvojnoj ligi. Slično je bilo i u Klivlendu, pa i u Šarlotu i Torontu. Zato je odlučio 2024. godine da ode "preko okeana" i potpisao je za kineski klub Žejang Golden Buls, a onda je otišao u portorikanski tim Gigantes de Karolina.

Baskonija ga je dovela u oktobru 2025. godine na dvomjesečni ugovor, brzo je pokazao šta zna i umije i dobio je ugovor do kraja sezone. U tekućoj sezoni u Evroligi ima prosjek od 11,1 poen, tri asistencije i 1,3 skokova po meču. Pokriva pozicije plejmejkera i beka.