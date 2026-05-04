Partizan i Zvezda na važnom sastanku sa Evroligom: U Barseloni se rješava budućnost "vječitih"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski klubovi, Partizan i Crvena zvezda, pregovaraju o budućnosti u Evroligi

Zvezda i Partizan u utorak pregovaraju sa Evroligom Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda biju bitke u domaćem i regionalnom takmičenju, a čelnici "vječitih" imaju druge obaveze. Čelnici ova dva kluba naći će se na sastanku sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom, a tema će biti stalne evroligaške licence.

Opaka borba vodi se između Evrolige, koja želi da zadrži klubove u svom takmičenju i NBA Evrope koja na novom tržištu pokreće projekat koji bi lako mogao da promeni košarku na starom kontinentu". Između ostalog, važni članovi su i Partizan i Crvena zvezda, kao klubovi koji su doprinijeli popularizaciji Evrolige na prostoru Balkana.

Zbog toga će čelnici "vječitih" biti u utorak u Barseloni, kako bi sa Ćusom Buenom i predstavnicima Evrolige govorili o budućnosti u elitnom takmičenju, odnosno bolnoj temi - stalnim licencama. Naravno, na sastanku će biti prisutni i čelnici ostalih timova koji se bore za "A" licence u eliti.

Predstavnici ekipa koje će biti prisutne u Barseloni u utorak su Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Dubai i Monako i tu nije kraj, pošto PAOK i Bešiktaš imaju jasne ambicije da budu dio Evrolige. Ako je po glasinama - ne očekuje se da će Evroliga doživjeti proširenje, makar ne u ovom trenutku.

Ujedno, problem elitnog takmičenja je želja ostalih timova da zaigraju u NBA Evropi, te će i dalje ostaje nejasno pitanje vezano za francuske klubove - ASVEL, Pariz, ali i Monako. U trci je u i Burg koji je kao osvajač Evrokupa obezbijedio učešće u Evroligi.

