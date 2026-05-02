Čudan potez pred meč Evrolige: Ofer Janaj sjeo pored terena i čitao knjigu usred plej-of drame

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj je pred meč Rela Madirda i Hapoela čitao knjigu i tako ponovo privukao pažnju.

Izvor: Screenshot/Twitter/@EurohoopsTR

Evroligaški susret između Real Madrida i Hapoela obeležio je početak susreta drugog meča plej-ofa. Vlasnik gostujućeg tima Ofer Janaj ponovo je riješio da privuče pažnju, pa je tako pred sam meč kamera zabilježila Izraelca kako čita knjigu.

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj, pored Dimitrisa Janakopulosa, jedan je od najpoznatijih vlasnika klubova. Često je u središtu dešavanja, zbog ponašanja, zbog izjava, a ovog puta nije imao potrebu da bilo šta teatralno uradi, samo je sjedio pored terena i čitao knjigu. I dalje nije jasno da li je vlasnik kluba iz Izraela čitao možda molitvu ili je to bio običan roman, ali kako god - ništa nije pomoglo Hapoelu da nadmudri domaćina, poražen je 102:75.

Evo šta je Ofer Janaj radio dok se njegov tim pripremao za meč:

Bu neydi şimdi...



Hapoel başkanı Ofer Yannay, hava atışından hemen önce kitap okuyor.pic.twitter.com/KJU5LDqTEw — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)May 1, 2026

Ponašanje Janaja na evroligaškom meču neodoljivo podsjeća na situaciju sa prošlogišnjeg Ol-stara u kojem je sprski košarkaš Nikola Jokić pomalo ismijaao Viktora Vembanjamu jer je pred duel čitao knjigu. Možda bi stručnjaci rekli da je za čitanje knjige, udubljivanje u tematiku i pravi doživljaj potrebna koncentracija, nešto mirnija sredina i kontinuitet od bar sat vremena čitanja, ali Ofer Janaj je demantovao sve moguće teorije u Madridu.

Međutim, ništa nije moglo da promijeni sudbinu Hapoela, koji će sada u Bugarskoj morati da juri ogroman zaostatak od 2:0. Ono što ne ide na ruku Hapoelu jeste činjenica da je trener Dimitris Itudis bio isključen u prvom meču, a u drugom srpski košarkaš Vasilije Micić, te je jasno da je nervoza više nego prisutna u timu iz Tel Aviva.

