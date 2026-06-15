Mozes Kaisedo je morao da čeka cijeli minut dok nije ušao u igru i to ga je razbjesnilo. Ali nova pravila na Mundijalu su nemilosrdna.

Izvor: arena 1 premium

Ekvador je na kraju šokiran golom u 91. minutu i izgubio je od Obale Slonovače 1:0 (0:0) u prvom kolu Svjetskog prvenstva, a na ovom meču smo prvi put vidjeli novo pravilo. I igrači Ekvadora su pobjesnili zbog njega.

Kada je u 19. minutu Nikolas Pepe izveo korner za Obalu Slonovače, pao je na zemlju Mozes Kaisedo, koji je bio u kontaktu sa rivalom. Sudija meča je primijetio da je on pao i valjao se po travi i riješio je da ga pošalje napolje! O čemu se radi?

Vidi opis Izbio haos zbog novog pravila na Mundijalu: Igrači okružili sudiju, Kaiseda kamere uhvatile kako ga psuje Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Amad Dijalo Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andre Ricardo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

O novom pravilu uvedenom na ovom Svjetskom prvenstvu koje je tu kako igrači ne bi simulirali povrede i tako "krali" vrijeme tokom mečeva Mundijala. Tako je sudija odlučio da ga prvi put na Mundijalu primijeni i da u 19. minutu pošalje Mozesa Kaiseda napolje. Kako pravilo nalaže da nakon odlaska sa terena igrač mora cijeli minut da bude van terena, izuzetno su se naljutili na njega Ekvadorci.

Predvođeni Kaisedom i kapitenom Enerom Valensijom okružili su arbitra meča, ali on se nije pokolebao. Čak je u 84. minutu na isti način poslao Ordonjeza napolje, nakon čega je ubrzo uslijedio gol Dijaloa za 1:0 i pobjedu.

Pogledajte ovaj momenat sa meča:

Pogledajte 00:59 Kaisedo besan zbog novog pravila na Svetsko prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Mozes Kaisedo je imao meč na kome je odlično igrao, ali smo ga takođe uhvatili kako recimo šalje poljupce rivalima, a u jednom momentu je spriječio potencijalnu tuču na terenu.

Nakon ovog poraza, čekaće jako, jako težak posao Ekvador jer sada nemaju bodove, a čeka ih meč sa Njemačkom. Sa druge strane Obala Slonovače je golom Dijaloa u 90. minutu pobijedila i sada rasterećeno čeka duel sa Kurasaom.