Mozes Kaisedo je morao da čeka cijeli minut dok nije ušao u igru i to ga je razbjesnilo. Ali nova pravila na Mundijalu su nemilosrdna.
Ekvador je na kraju šokiran golom u 91. minutu i izgubio je od Obale Slonovače 1:0 (0:0) u prvom kolu Svjetskog prvenstva, a na ovom meču smo prvi put vidjeli novo pravilo. I igrači Ekvadora su pobjesnili zbog njega.
Kada je u 19. minutu Nikolas Pepe izveo korner za Obalu Slonovače, pao je na zemlju Mozes Kaisedo, koji je bio u kontaktu sa rivalom. Sudija meča je primijetio da je on pao i valjao se po travi i riješio je da ga pošalje napolje! O čemu se radi?
Izbio haos zbog novog pravila na Mundijalu: Igrači okružili sudiju, Kaiseda kamere uhvatile kako ga psuje
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Amad Dijalo
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
Obala Slonovače - Ekvador
O novom pravilu uvedenom na ovom Svjetskom prvenstvu koje je tu kako igrači ne bi simulirali povrede i tako "krali" vrijeme tokom mečeva Mundijala. Tako je sudija odlučio da ga prvi put na Mundijalu primijeni i da u 19. minutu pošalje Mozesa Kaiseda napolje. Kako pravilo nalaže da nakon odlaska sa terena igrač mora cijeli minut da bude van terena, izuzetno su se naljutili na njega Ekvadorci.
Predvođeni Kaisedom i kapitenom Enerom Valensijom okružili su arbitra meča, ali on se nije pokolebao. Čak je u 84. minutu na isti način poslao Ordonjeza napolje, nakon čega je ubrzo uslijedio gol Dijaloa za 1:0 i pobjedu.
Pogledajte ovaj momenat sa meča:
Mozes Kaisedo je imao meč na kome je odlično igrao, ali smo ga takođe uhvatili kako recimo šalje poljupce rivalima, a u jednom momentu je spriječio potencijalnu tuču na terenu.
Nakon ovog poraza, čekaće jako, jako težak posao Ekvador jer sada nemaju bodove, a čeka ih meč sa Njemačkom. Sa druge strane Obala Slonovače je golom Dijaloa u 90. minutu pobijedila i sada rasterećeno čeka duel sa Kurasaom.