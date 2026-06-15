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Izbio haos zbog novog pravila na Mundijalu: Igrači okružili sudiju, Kaiseda kamere uhvatile kako ga psuje

Izbio haos zbog novog pravila na Mundijalu: Igrači okružili sudiju, Kaiseda kamere uhvatile kako ga psuje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mozes Kaisedo je morao da čeka cijeli minut dok nije ušao u igru i to ga je razbjesnilo. Ali nova pravila na Mundijalu su nemilosrdna.

Mozes Kaisedo bijesan zbog novog pravila na Mundijalu Izvor: arena 1 premium

Ekvador je na kraju šokiran golom u 91. minutu i izgubio je od Obale Slonovače 1:0 (0:0) u prvom kolu Svjetskog prvenstva, a na ovom meču smo prvi put vidjeli novo pravilo. I igrači Ekvadora su pobjesnili zbog njega. 

Kada je u 19. minutu Nikolas Pepe izveo korner za Obalu Slonovače, pao je na zemlju Mozes Kaisedo, koji je bio u kontaktu sa rivalom. Sudija meča je primijetio da je on pao i valjao se po travi i riješio je da ga pošalje napolje! O čemu se radi?

O novom pravilu uvedenom na ovom Svjetskom prvenstvu koje je tu kako igrači ne bi simulirali povrede i tako "krali" vrijeme tokom mečeva Mundijala. Tako je sudija odlučio da ga prvi put na Mundijalu primijeni i da u 19. minutu pošalje Mozesa Kaiseda napolje. Kako pravilo nalaže da nakon odlaska sa terena igrač mora cijeli minut da bude van terena, izuzetno su se naljutili na njega Ekvadorci.

Predvođeni Kaisedom i kapitenom Enerom Valensijom okružili su arbitra meča, ali on se nije pokolebao. Čak je u 84. minutu na isti način poslao Ordonjeza napolje, nakon čega je ubrzo uslijedio gol Dijaloa za 1:0 i pobjedu.

Pogledajte ovaj momenat sa meča: 

Pogledajte

00:59
Kaisedo besan zbog novog pravila na Svetsko prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Mozes Kaisedo je imao meč na kome je odlično igrao, ali smo ga takođe uhvatili kako recimo šalje poljupce rivalima, a u jednom momentu je spriječio potencijalnu tuču na terenu.

Nakon ovog poraza, čekaće jako, jako težak posao Ekvador jer sada nemaju bodove, a čeka ih meč sa Njemačkom. Sa druge strane Obala Slonovače je golom Dijaloa u 90. minutu pobijedila i sada rasterećeno čeka duel sa Kurasaom. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Ekvador Obala Slonovače

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