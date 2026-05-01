Micić isključen, saigrač jedva spriječio sukob!

Micić isključen, saigrač jedva spriječio sukob!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Real Madrid je ponovo pobijedio Hapoel u plej-of borbi Evrolige.

Real pobijedio Hapoel Micić isključen Izvor: Screenshot/Twitter/@Eurohoopsnet

Real Madrid poveo je 2:0 u plej-of seriji Evrolige, nakon što je još jednom bio bolji od Hapoela na domaćem terenu 102:75. Tim Dimitrisa Itudisa ostao je bez reprezentativca Srbije Vasu Micića koji je bio isključen u drugom dijelu meča.

Košarkaši Reala još jednom su pokazali dobru formu, pa čak iako nisu mogli da računaju na povrijeđenog Edija Tavaresa, domaćin je uspio da odnese ubjedljivu pobjedu u Evroligi, mnogo ubjedljiviju nego onu u prvom meču u kojem su slavili 86:82. Bilo kako bilo, Real se približio Fajnal-foru elitnog takmičenja, dok problemi Hapoela ne jenjavaju.

Uspio je tim iz Izraela da bude konkurentan do poluvremena, kad je imao i prednost 42:40. Onda je potpuni potop uslijedio u trećoj dionici u kojoj je domaćin bio u seriji 9:2, a onda ponovo i 17:5, u kojoj je gotovo čitav tim imao doprinos. Tako se i igralo, u dobrim rolama Reala, koje je Hapoel tek ponekad uspijevao da zaustavi.

U posljednjoj dionici, Vasilije Micić je isključen. Srpski košarkaš je dobio tehničku grešku, a prethodno je 22 minuta proveo na terenu. Za to vrijeme postigao je četiri poena uz isto toliko skokova i asistencija. Šut iz igre Srbina nije bio sjajan, pošto je promašio četiri šuta za tri poena. Publika u Madridu bila je zadovoljna odlukom sudija, a s obzirom na to da je morao da napusti teren nije uspio da se sukobi sa sudijama, iako se na licu Srbina nezadovoljstvo jasno vidjelo.

Na kraju, Hapoel je potpuno bio demoralisan - u posljednjoj dionici jedva je stigao do dvocifrenog broja poena.

Najbolji u timu pobjednika je bio Fakundo Kampaco sa 23 poena i šest skokova, a slijedio ga je Osman Garuba sa 13 i devet skokova. Na drugoj strani Daniel Oturu je ubacio 19 poena, Elajdža Brajant 11, a Kris Džons 10.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

