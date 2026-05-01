"Znamo za koga Novak navija, Adetokumbo sve razumije": Cijela hala skandirala Zvezdi pred Đokovićem

Prisustvo Novaka Đokovića i Janisa Adetokumba oduševilo i aktere utakmice Olimpijakosa - Monako.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji igrač Evrolige Aleksandar Saša Vezenkov (30) bio je oduševljen dolaskom Novaka Đokovića na utakmicu Olimpijakos - Monako u atinskoj Dvorani mira i prijateljstva u četvrtak uveče.

"Prije svega, čast je kada legende tvog sporta dođu ovde i budu dio utakmice. Znamo da je Novak navijač Crvene zvezde i da postoji veza između navijačkih grupa, oni su kao braća. Janis je Grk i sve razumije, osjeća svaki trenutak. Bio je i u dvorani Arisa prije dvije večeri, sada je ovdje, a to je važno za evropsku košarku. Atmosfera je bila sjajna, to je nešto zaista, zaista veliko", rekao je Vezenkov za litvanski portal "Basket njuz".

Prisustvo Novaka Đokovića uveličalo je spektakl u atinskoj Dvorani mira i prijateljstva u kojoj je Olimpijakos pobijedio Monako i poveo 2-0 u plej-of seriji. Srbin je sjedio kraj terena i u prisustvu MVP superstara Janisa Adetokumba pratio meč pirejskih crveno-bijelih, čiji su navijači "Gate 7" klicali i Crvenoj zvezdi, za koju Novak navija.

Bio je to derbi plej-ofa Evrolige, uveličan prisustvom legend, a među njima bio je i slavni srpski košarkaš Dejan Bodiroga (53), predsjednik Evrolige. On je Bugarinu Vezenkovu i uručio nagradu za najboljeg igrača takmičenja.

Pogledajte kako je izgledao ambijent u hali:

Pogledajte 00:20 Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde Izvor: arena 4 premium Izvor: arena 4 premium

(MONDO)