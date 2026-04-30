Olimpijakos razbio Monako pred Novakom i Janisom: Pirej slavi odlazak na Fajnal for

Navijači Olimpijakosa su na tribinama slavili odlazak na F4 Evrolige, iako su njihovi puleni dobili tek drugi meč u seriji. No s obzirom da su ga dobili sa 30 razlike, nije ni čudo da vjeruju da će brzo doći i treća pobjeda.

Nikakve šanse nije imao Monako u drugom meču četvrfinala Evrolige protiv Olimpijakosa. Ekipa iz kneževine došla je desetkovana, u toku utakmice je izgubila prvo Danijela Tajsa, a onda i Majka Džejmsa i na kraju je Olimpijkos upisao ubjedljiv trijumf 94:64.

Samo je u prvoj četvrtini postojao gostujući tim, a sve je bilo gotovo za deset minuta kada je u trećoj četvrtini ekipa iz Pireja bila bolja sa 31:8. Tu je već sve bilo gotovo, a pogotovo nije imao šanse da se vrati tim Manučara Markoišvilija naokon što je isključen Majk Džejms.

On je nezadovoljan sudijskim odlukama dobio tehničku, a nakon toga je isključen i ispraćen je iz hale sa sve pokazivanjem arbitrima da su korumpirani i da su primili novac. Pogledajte taj momenat:

Sve pred očima Novaka Đokovića

Stigao je na ovaj meč Novak Đoković i gledao ga je u probranom društvu. Pored njega je bio dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo koji je sa velikim interesovanjem gledao Novaka kako sa cijelom halom Olimpijakosa pjeva navijačke pjesme posvećene Olimpijakosu i Crvenoj zvezdi.

Ko je donio pobjedu Olimpijakosu

Najbolji centar Evrolige za ovu sezonu i reprezentativac Srbije Nikola Milutinov nije imao pretjerano dobar meč. Imao je 4 poena i 4 skoka, a ubjedljivo najbolji bio je novi MVP Evrolige Saša Vezenkov sa 21 poenom, 7 skokova i 2 asistencije. Evan Furnije je dodao 16 poena, 7 asistencija i 5 skokova, a Šakil Mekisik je imao 11, Tomas Vokap 10 poena. Kod Monaka Kevarijus Hejs je imao 11, Alfa Dijalo 10, kao i Majk Strazel. Nemanja Nedović je meč završio sa 4 poena.

