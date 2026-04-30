Fenerbahče rutinski do 2:0 u seriji plej-ofa: Sa Bosfora se vidi Fajnal-for

Fenerbahče je rutinski savladao Žalgiris u drugom meču plejofa Evrolige i sada čeka da ovjeri plasman na F4.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Fenerbahče je ponovo pokazao zašto je aktuelni prvak Evrope. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je poslije prvog dobio i drugi meč plejof serije Evrolige protiv Žalgirisa i sada vodi sa 2:0 i na samo jedan korak je od plasmana na Fajnal for. Na kraju je Fener dobio 86:74.

Već na startu je napravila ekipa Šarunasa Jasikevičijusa dvocifreno vođstvo, ono se povećalo na poluvremenu i kada se u posljednjih deset minuta meča ušlo sa 19 poena razlike za domaćina sve je bilo jasno. Uspjela je da priđe ekipa gostiju u jednom momentu posljednje četvrtine, ali ne dovoljno.

Nikolo Meli se istakao na ovom duelu sa 17 poena i 4 skoka, a još jedan veteran Nando De Kolo je imao 16 poena. Tarik Biberović je upisao 16, Mikael Jantunen 13 uz 6 skokova, a Vejd Boldvin 11 poena i 7 asistencija.

Kod gostiju iz Litvanije Mozes Rajt i Azulas Tubelis su na centarskim pozicijama imali identičan učinak od 16 poena i po 3 skoka, a Silvan Francisko je dao 11 poena, imao je 6 asistencija i 3 skoka.

(MONDO)

BONUS VIDEO: