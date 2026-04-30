Dominacija u pravom trenutku: Nikola Milutinov najkorisniji u prvom kolu plej-ofu Evrolige

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Srpski košarkaš Nikola Milutinov je MVP prvog kola plej-ofa Evrolige.

nikola milutinov mvp prvog kola plej ofa evrolige Izvor: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Srpski košarkaš i bivši igrač Partizana Nikola Milutinov igra sjajnu sezonu u dresu Olimpijakosa. Dokaz je činjenica da je bio dio idealne petorke Evrolige, a sada je dobio i MVP nagradu, pošto je bio najbolji igrač prvog kola plej-ofa elitnog takmičenja.

Olimpijakos je pobijedio Monako 91:70 u bori za Fajnal-for Evrolige, a Nikola Milutinov bio je najbolji na terenu. Srpski košarkaš ostvario je dabl-dabl učinak, pošto je ubacio 13 poena i imao je 10 skokova, a na kraju i indeks korisnosti 25. Bio je sjajan na obje strane terena, a u napadu je ostvario čak sedam skokova.

U Monaku je Majk Džejms bio sjajan, imao je indeks korisnosti 30, postigao je 19 poena, sedam asistencija i dvije ukradene lopte, ali kako je Monako doživio poraz od tima iz Pireja, nije mogao da bude najkorisniji igrač kola. Nešto veći indeks korisnosti imao je Den Oturu, ali njegov učinak je zanemaren s obzirom na to da Hapoel nije pobijedio Real Madrid u plej-ofu. Iako je Oturu imao 20 poena i 17 skokova, a na kraju i 38 indeks korisnosti, ovaj sjajan rezultat nije mogao bit nagrađen.

Zapažen učinak je imao i Najdžel Vilijams Gos koji je u dresu Žalgirisa postigao 24 poena, što je njegov rekord karijere, a imao je i šest asistencija i indeks 24 u porazu od Fenerbahčea. U turskoj ekipi su Vejd Boldvin i Tarik Biberović bili jako dobri sa indeksom 22, pošto je Boldvin ubacio 17 poena, imao je pet skokova i četiri asistencije, a Biberović 26 poena.

Nikola Milutinov izjava posle Partizana
