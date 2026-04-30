"Hoćete da me kazne, to zvuči kao prijetnja": Željkov kum izgubio živce, svađao se sa novinarima u Madridu

Dimitris Itudis imao je raspravu sa novinarima poslije pobjede Reala protiv Hapoela u Madridu. Nije mu se dopalo pitanje...

Real Madrid poveo je protiv Hapoela u plej-of seriji Evrolige. Prvi meč u glavnom gradu Španije završio se slavljem domaćeg tima (86:82), ali su gosti imali šta da kažu. Prvenstveno trener Dimitris Itudis koji je imao zamjerke na račun suđenja, pa se čak svađao i sa novinarom na konferenciji.

"Čestitam Realu na vođstvu u seriji. Loše smo otvorili utakmici, dozvolili smo im da daju 27 poena u prvoj četvrtini, iako smo imali još tri mala faula. Nismo iskoristili neke dobre prilike u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo bili bolji, uspjeli smo zonskom odbranom da spriječimo njihovu kreativnost. Nažalost, nismo uhvatili neke skokove. Borili smo se do kraja, nismo uspjeli da dođemo do boljeg ishoda. Koštao nas je loš početak", počeo je Itudis.

Potom je istakao jedan podatak koji mu je zasmetao. U pitanju je odnos slobodnih bacanja.

"Ova utakmica je takođe bila dosta važna i istorijska za nas. Nema utakmice koja je nevažna, svaka je bitna. Ima mnogo važnih stvari, moramo faulove da koristimo, poeni u tranziciji su bitni, skok takođe. Igrali smo do sada tri meča sa sjajnim timom Realom, u regularnom dijelu u Botevgradu (Bugarska), drugu u Madridu i sada treći ovdje. Penali su 64 naspram 35 za Real", izgovorio je Itudis.

"Jeste čuli šta sam vam rekao?"

Jedan od novinara upitao ga je za povredu Elajdže Brajanta koji je igrao samo 11 minuta i bio bez poena (0/0 za dva, 0/3 za tri).

"Ne znam da li ste me čuli - 64 naspram 35 sa penala. Nemam više informacija, ide na snimanje, nemam više informacija da vam kažem sada. Ne želim da me kazne, govorim samo činjenicu, to je broj penala."

Detalj koji bi mogao da promijeni seriju je i povreda centra Reala Edija Tavaresa.

"Prvo želim da kažem da svaki igrač mora da bude na terenu, nadam se da će se Edi brzo vratiti kao i Elajdža, košarci su potrebni takvi igrači. Nadam se da će se vratiti. Moraćemo i mi da se prilagodimo ako ne budemo imali Elajdžu, jednog od najvažnijih igrača za nas u sezoni. On, Vasa, Blejkni, svi oni imaju loptu u rukama. Nadam se da će se obojica vratiti zdravi."

"Zvuči kao prijetnja, hoćete li da me kazne?"

Vidi opis "Hoćete da me kazne, to zvuči kao prijetnja": Željkov kum izgubio živce, svađao se sa novinarima u Madridu

Jedno od posljednjih pitanja glasilo je - da li ste zabrinuti za suđenje u nastavku plej-of serije? To se nije dopalo grčkom stručnjaku kog je sudija Ilija Belošević izbacio sa meča sa dvije tehničke na sedam minuta prije kraja. Kum Željka Obradovića ušao je u raspravu sa novinarom zbog tog pitanja...

"Postavili ste nezgodno pitanje koje zvuči kao prijetnja. Hoćete li da me kazne? Zvuči kao prijetnja, šta sam uradio. Izbacili su me sa dvije tehničke. Znate li nešto što ja ne znam. Svi smo ovdje, zvučalo mi je kao prijetnja. Da li sam zabrinut? Samo sam spomenuo činjenice. Možete da vidite statistiku, ništa nisam rekao, samo činjenicu, neću da me kazne. Oni su nas kaznili ofanzivnim skokovima, to je činjenica, ali isto tako mi na tri meča nismo išli toliko na penale. Ima još mnogo stvari na kojima moramo da radimo. Počeo sam izjavom da čestitam rivalu", zaključio je Itudis.