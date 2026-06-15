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Gejdži unakazio Iliju Topuriju pred Trampom: Veliki šok na UFC 250 u Bijeloj kući

Gejdži unakazio Iliju Topuriju pred Trampom: Veliki šok na UFC 250 u Bijeloj kući

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Džastin Gejdži šokirao je sve na UFC 250 u Bijeloj kući, pobijedivši Iliju Topuriju i postavši šampion lake kategorije.

Džastin Gejdži pobijedio Iliju Topuriju Izvor: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

UFC 250 u Bijeloj kući donio nam je spektakl i veliko iznenađenje u glavnoj borbi večeri. Džastin Gejdži je novi šampion lake kategorije pošto je prethodne noći u dvorištu Bijele kuće, na 80. rođendan Donalda Trampa, pobijedio do sada nepobjedivog Iliju Topuriju.

Iako je Gejdži poznati borac, bio je veliki autsajder uoči ove borbe, prije svega jer je Ilija Topurija do sada imao skor 17-0. Ali, Gejdži je od početka do kraja borbe bio nadmoćan i pretukao je Gruzina da je morao da prekine borbu.

Topurija je kao nikada u životu pretučen i lice mu je bilo potpuno unakaženo, tako da je pitanje koliko je uopšte vidio. Njegov tim je zbog natečenosti lica reagovao i odlučio je da prekine borbu i preda, tako da je Gejdžiju pripala pobjeda i "pojas" šampiona lake kategorije.


Proslavio je to sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, koji mu je čestitao na ovom uspjehu, a borbu je inače gledao sa svojom suprugom Melanijom, kao i još nekim poznatim ličnostima poput Zlatana Ibrahimovića.


Inače, na UFC 250 vidjeli smo i da je Dijego Lopez nokautirao Stiva Garsiju, Bo Nikal je slavio tehničkim nokautom protiv Kajla Daukasa u prvoj rundi, Maurisijo Rufi je prebio Majkla Čendlera takođe u prvoj rundi, dok je Džoš Hukit srušio Derika Luisa poslije preokreta. U petoj borbi večeri Šon O'Mejli je pobijedio Ejmena Zahabija, dok smo pred duel Topurije i Gejdžija vidjeli i kako je Siril Gan prebio Aleksa Pereiru.

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