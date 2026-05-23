logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duško Todorović potpisao novi UFC ugovor

Duško Todorović potpisao novi UFC ugovor

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dugogodišnji UFC borac Duško Todorović potpisao novi ugovor, pred borbu u Beogradu.

Duško Todorović potpisao novi UFC ugovor Izvor: MN PRESS

Najvažniji događaj na regionalnoj MMA sceni biće UFC događaj u Beogradskoj areni, a tada će srpska publika imati priliku da pozdravi nekoliko domaćih boraca. Već sada se zna da bismo u oktagonu trebalo da vidimo Uroša Medića, Aleksandra Rakića i neke borce koji nemaju svetsku slavu, a među onima koje će publika podržavati biće i Duško Todorović - dugogodišnji UFC borac!

Nakon što je najavio da će se boriti u Beogradu, MMA borac iz Kotora potpisao je novi ugovor sa najprestižnijom organizacijom na planeti. Time je i zvanično potvrđeno da ćemo ga 1. avgusta gledati u Beogradu, a Todorovićev protivnik biće Robert Valentin iz Švajcarske.

"Kada sam prije mnogo godina počeo da se bavim ovim sportom, i kada sam počeo da treniram, nisam razmišljao o ovim stvarima. Jedino mi je bio važan trening, i kako da napredujem iz dana u dan. Poslije svog iskustva mi je čast da sa vama podijelim potpisivanje ovog ugovora", rekao je Todorović nakon potpisivanja ugovora.

Tokom profesionalne karijere Duško Todorović je ostvario učinak od 13 pobjeda i šest poraza. Prvi ugovor u UFC potpisao je nakon što je na turniru kandidata savladao Tedija Eša, davne 2019. godine. Od tada je odradio 10 MMA mečeva i ima učinak od četiri pobjede i šest poraza.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

UFC Duško Todorović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC