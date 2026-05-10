logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveći šok u istoriji UFC-a: Pao je i nepobjedivi Čečen, niko ovo nije očekivao

Najveći šok u istoriji UFC-a: Pao je i nepobjedivi Čečen, niko ovo nije očekivao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Čuda su moguća u sportu, to je dokazao Šon Strikland koji je srušio nepobjedivog Hamzata Čimaeva u UFC.

sok u ufc strikland pobijedio cimaeva Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Čuda u sportu su moguća, dešavaju se i kada ih najmanje očekujete. Tako je Džoš Strikland šokirao nepobjedivog Hamzata Čimajeva i preoteo mu pojas u UFC 328. Spektakularna borba u Nju Džersiju i rezultat koji je malo ko očekivao.

Američki borac je na kraju slavio podijeljenom odlukom sudija i tako je došao do pojasa u srednjoj kategoriji. Tako je Čečen doživio prvi poraz i pokazao je fer-plej. Uzeo je pojas i stavio ga oko struka rivalu, uz čestitke.

Hamzat je bio veliki favorit, očekivala se još jedna pobjeda, ali su na kraju sudije odlučile da je Strikland bio bolji.

"Želim da se izvinim američkim fanovima, kao i muslimanskim i hrišćanskim fanovima jer sam pretjerao. Sve vas poštujem. Čečenija ima sjajne borce, Hamzat je zvijer. Trebalo bi da dajem bolji primjer svima, ali pokušavam da 'prodam' ove borbe", rekao je Džoš poslije meča aludirajući na neke sporne izjave prije okršaja.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:45
Vaso Bakočević pred FNC
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UFC MMA borilački sportovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC