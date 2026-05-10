Čuda su moguća u sportu, to je dokazao Šon Strikland koji je srušio nepobjedivog Hamzata Čimaeva u UFC.

Čuda u sportu su moguća, dešavaju se i kada ih najmanje očekujete. Tako je Džoš Strikland šokirao nepobjedivog Hamzata Čimajeva i preoteo mu pojas u UFC 328. Spektakularna borba u Nju Džersiju i rezultat koji je malo ko očekivao.

Američki borac je na kraju slavio podijeljenom odlukom sudija i tako je došao do pojasa u srednjoj kategoriji. Tako je Čečen doživio prvi poraz i pokazao je fer-plej. Uzeo je pojas i stavio ga oko struka rivalu, uz čestitke.

Najveći šok u istoriji UFC-a: Pao je i nepobjedivi Čečen, niko ovo nije očekivao

Hamzat je bio veliki favorit, očekivala se još jedna pobjeda, ali su na kraju sudije odlučile da je Strikland bio bolji.

"Želim da se izvinim američkim fanovima, kao i muslimanskim i hrišćanskim fanovima jer sam pretjerao. Sve vas poštujem. Čečenija ima sjajne borce, Hamzat je zvijer. Trebalo bi da dajem bolji primjer svima, ali pokušavam da 'prodam' ove borbe", rekao je Džoš poslije meča aludirajući na neke sporne izjave prije okršaja.

Sean Strickland recaptures the middleweight title #UFC328

