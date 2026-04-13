Aleksandar "Džoker" Ilić napustio FNC: Propada borba koju je čekao cijeli Balkan?

Autor Nebojša Šatara
Čuveni MMA borac Aleksandar Ilić otkrio detalje rastanka sa FNC-om, koji nije uspio da ga zadrži.

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić više se neće boriti u organizaciji FNC, jer sa njom nije postigao dogovor o produžetku saradnje - iako je prethodnih godina bio jedno od njenih najprepoznatljivijih lica. Ilić je i sam potvrdio da je vrijeme za velike promjene u njegovoj karijeri.

Nezadovoljan ponudom koja je stavljena na sto, Ilić ističe da je svjestan kako bi FNC trebalo da mu ukaže poštovanje zbog svega što je uradio u bogatoj karijeri. Ilić do sada ima 25 borbi, skor 18-7 i tri uzastopna trijumfa na FNC događajima.

"Nažalost sa FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam htio i kakav sam zaslužio na kraju krajeva. Ono sto sam doprinio toj organizaciji od prvog trenutka i mog potpisa do sada, dokaz je koliko se profesionalno odnosim prema svom poslu i svojoj publici", napisao je srpski borac Aleksandar Ilić i dodao: "Znam šta i koliko vrijedim i čime mi se ukazuje poštovanje a čime ne".

FNC i Aleksandar Ilić nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik, a srpski MMA borac tvrdi da neće biti lako doći do dogovora ni sa organizacijama Oktagon i KSW. Iako su i te dvije organizacije među najboljima u Evropi, teško je očekivati da zbog "Džokera" uđu u sukob sa FNC.

"Gdje ću nastaviti karijeru, to ćemo vidjeti. Kako stvari stoje nećete me gledati ni u Oktagonu ni u KSW jer te organizacije neće ulaziti u rat sa FNC zbog mene. Takav im je dogovor", istakao je "Džoker" kojeg navijača Partizana često mogu da vide na mečevima košarkaškog kluba u Beogradskoj areni.

Za sada Ilić ne odustaje od meča protiv Đanija Barbira, za koji su mnogi vjerovali da će se odigrati na velikom FNC događaju 31. maja u Beogradskoj Areni. Svjestan je da publika traži tu borbu i zato je pozvao influensera Baku Praseta, pokretača Baka Fighting Championship (BFC) da organizuje meč. Đani Barbir ostaje FNC šampion i neće ga Dražen Forgač, predsjednik organizacije, tek tako prepustiti konkurenciji.

