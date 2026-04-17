MMA zvijezda izbačena iz aviona: Novi skandal potresao UFC borca pred meč

Nebojša Šatara
UFC borac Arman Carukjan bio je jedan od aktera incidenta na letu za Sjedinjene Američke Države.

arman carukjan se svadja sa posadom u avionu Izvor: Screenshot/Twitter/@ChampRDS

Novi incident vezan za UFC borca Armana Carukjana podigao je prašinu, ali ovoga puta nema veze sa borbama. Jermenski MMA borac našao se u neprijatnoj situaciji tokom puta ka Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je trebalo da nastupi na događaju RAF 08 u Filadelfiji. Posada aviona nije bila zadovoljna ponašanjem sportiste i brzo je reagovala.

Do problema je došlo još prije polijetanja, kada je posada reagovala zbog nepoštovanja pravila u kabini. Prema tvrdnjama ruskog novinara Adama Zubajrajeva, koji je bio u istom avionu, članovi Carukjanovog tima koristili su telefon i nisu ispoštovali standardne procedure tokom pripreme za let. To je, kako navodi, bio razlog da borac i njegovi saputnici budu udaljeni iz aviona, a cijeli događaj je i snimljen.

Iako su pravila očigledno prekršena, dio javnosti smatra da je odluka bila prestroga. Uobičajeno je da se putnici u takvim situacijama prvo upozore, pa su se ubrzo pojavile spekulacije da postoji i nešto više u cijeloj priči.

Ovakve situacije nisu novost kada je Carukjan u pitanju. Njegovo ponašanje van borilišta već neko vrijeme izaziva reakcije, pa je čak i predsjednik UFC-a Dejna Vajt nedavno imao oštre riječi na njegov račun. S druge strane, kada je u pitanju borba, njegov kvalitet nije sporan. Carukjan se smatra jednim od najopasnijih boraca u lakoj kategoriji.

