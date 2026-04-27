UFC dolazi u Srbiju, poznato je i kada: Najbolji MMA borci na svijetu stižu u Beograd

UFC dolazi u Srbiju, poznato je i kada: Najbolji MMA borci na svijetu stižu u Beograd

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Nakon nekoliko mjeseci iščekivanja, UFC potvrdio da će u Beogradu organizovati spektakularan događaj.

UFC dolazi u Beograd Izvor: Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia

Mjesecima se spekulisalo da će najpoznatija MMA organizacija na svijetu doći u Srbiju, a sada je to i potvrđeno - UFC stiže u Beogradsku arenu, gde će 1. avgusta organizovati najveći događaj u istoriji ovog sporta u našoj zemlji! Biće to prilika da na djelu vidimo neke od najboljih svetskih boraca, a u narednim nedjeljama tek ćemo saznati šta nam Dejna Vajt priprema.

Za sada je jasno da će ovo biti spektakularan događaj, jer UFC u regionu nije gostovao deset godina - još od 2016. godine kada je domaćin bio Zagreb. Na objavu su već reagovali Duško Todorović i Aleksandar Rakić, koje bismo mogli da vidimo u oktagonu pred domaćom publikom. Pogledajte najavu UFC pred dolazak u Beograd:

Za sada nema infrormacija o borbama koje ćemo gledati u Beogradskoj areni, ali za očekivati je da na djelu vidimo neke od najpoznatijih imena regionalnog MMA. Karijere u organizaciji UFC već grade srpski borci poput Uroša Medića, Aleksandra Rakića i Duška Todorovića, tu je hrvatski takmičar Ante Delija... Biće sasvim sigurno i nekih novih lica jer UFC voli da ukaže šansu manje poznatim borcima na ovakvim događajima.

