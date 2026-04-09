"Idemo u Srbiju": Dejna Vajt potvrdio, gledaćemo UFC spektakl u Beogradu

Autor Bojan Jakovljević
Više nema nikakve dileme, UFC će organizovati događaj u Srbiji i o tome će pričati cijeli svijet.

UFC će organizovati događaj u Srbiji Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Srbija bi mogla da dobije spektakl kakav nikada nije viđen na ovim prostorima! Svojevremeno je UFC bio gost u Hrvatskoj, posjetila je ova organizacija još neke evropske zemlje, ali okršaji u Beogradskoj areni... E, o tome bi se pričalo! Po riječima prvog čovjeka UFC-a Dejne Vajta - tako će i biti!

Termin još nije poznat, ali je sve izvjesnije da će Srbija dobiti veličanstven UFC događaj u Beogradu. To je tokom jednog razgovora koji je "strimovan" na internetu potvrdio i sam Vajt, koji je prethodnih mjeseci pozivan da svoju organizaciju dovede u Srbiju. Između ostalog, tu ideju podržao je i borac Uroš Medić koji je čak i Donaldu Trampu objašnjavao zašto je Beograd dobro mjesto za UFC!

"Nastavljamo da pravimo dogovore širom svijeta, putovaćemo više. Novi dogovor sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, idemo i u Srbiju", rekao je Dejna Vajt tokom razgovora sa strimerom Adinom Rosom.

Kao uvod u beogradski UFC događaj, Srbija bi prvo mogla da dobije "Power Slap" događaj, odnosno takmičenje u šamaranju koje je sve popularnije širom svijeta. Dejna Vajt je vlasnik i te organizacije, kojoj želi da obezbijedi pristup novim tržištima, pa bismo uskoro mogli da vidimo nešto potpuno neočekivano u Beogradu.

Naravno, kada UFC bude dolazio u Srbiju, očekuje se da u oktagon uđu i pojedine regionalne zvijezde. Srbija bi mogla da navija za Aleksandra Radića, Uroša Medića i Duška Todorovića koji već imaju izgrađena imena u najjačoj MMA organizaciji, ali i za neke manje poznate borce koji na regionalnoj sceni grade karijere.

