Džoker potpisao poslije drame i pominjanja porodice: Dobio šta je htio, ipak stiže u Beogradsku arenu

Džoker potpisao poslije drame i pominjanja porodice: Dobio šta je htio, ipak stiže u Beogradsku arenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Aleksandar Ilić Džoker ponovo potpisao za FNC promociju i ostaje na najvećoj regionalnoj MMA sceni.

Aleksandar Ilić ostaje u FNC Izvor: Youtube/Triangle TV

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić "Džoker" potpisao je novi ugovor sa vodećom MMA organizacijom u ovom dijelu Evrope, FNC. Iako se prethodnih dana činilo da neće ostati pod okriljem FNC-a, u srijedu je ozvaničeno da će se i dalje boriti na prestižnim FNC događajima.

Srpski MMA superstar, sa skorom 18-7, i sam je potvrdio da ostaje u okviru iste promocije, čime je završena drama. On je u ponedjeljak objavio da neće da ostane vjeran FNC-u jer nije bio zadovoljan finansijskom ponudom za obnovu saradnje, niti je osjetio da mu je odano poštovanje poslije svega što je napravio za taj sport u cjelini.

Povrh toga, čak je nagovjestio i da bi potpisao za organizaciju Jutjubera Bake Praseta, ali je dan-dva poslije toga ipak ozvaničeno - Ilić ostaje u okviru FNC-a, jer se dogovorio sa Draženom Forgačom, prvim čovjekom te promocije.

"Ja pare nikome nisam ukrao, već sam svaki put ulazio da krvarim za svoju porodicu. Zato su me i platili koliko sam i doprinio i zaslužio", rekao je Ilić u danima neizvjesnosti oko njegovog ostanka u FNC-u.

Ilić ima za sobom tri "vezane" pobjede, protiv Flavija Pine, Marija Žgele i Mirana Fabjana i u ogromnom je naletu. Očekuje se da nastupi i 30. maja u Beogradskoj areni, na FNC 31 događaju, najavljenom prošlog vikenda poslije FNC spektakla u Ljubljani.

