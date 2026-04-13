Preokret oko Džokera: Aleksandar Ilić, ipak, ostaje u FNC-u

MMA borac Aleksandar Ilić, ipak, neće napustiti FNC.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ziclasti09

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić, ipak, neće napustiti FNC. Iako su postojale indicije da će sportista uvesti neke od promjena u karijeri, kako je i sam najavio, u samo nekoliko sati sve se promijenilo. Srbin i FNC će nastaviti saradnju, a dogovor je na pragu.

Kako Telegraf saznaje, pregovori FNC-a i Ilića započeti su u ponedjeljak tokom dana i sve je izvjesnije da će dogovor biti postignut. Takođe se navodi da je potrebno da se dogovori još samo jedan detalj. Prema tome, vrlo je moguće da ćemo Ilića gledati već na predstojećem FNC 31 u Beogradskoj areni, koji će biti održan 30. maja.

Ono što je najviše rastužilo navijače bila je činjenica da će izlazak Džokera otkazati i meč o kojem se dosta pričalo. Ipak, susret sa Đanijem Barbirom i dalje ostaje opcija, kojoj se ljubitelji MMA borbi veoma nadaju.

Ujedno, spominjao se i meč protiv Toma Brisa, bivšeg UFC borca. Ipak, o narednom rivalu još ne znamo ništa i moraćemo da pričekamo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!