"Džoker" Ilić pretukao Mirana Fabjana: Brutalan nokaut poslije pola minuta borbe

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić obećao je revanš i ispunio obećanje - nokautirao je Mirana Fabjana iz Slovenije nakon pola minuta njihove borbe, koja je trebalo da bude centralni događaj FNC večeri. Pogledajte kako je Ilić krošeom pogodio Fabjana i odmah ga poslao na patos.