"Džoker" Ilić pretukao Mirana Fabjana: Brutalan nokaut poslije pola minuta borbe

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić spektakularnim udarcem nokautirao slovenačkog borca Mirana Fabjana.

Aleksandar Ilić nokautirao Mirana Fabjana Izvor: X/KavezMma/printscreen

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić obećao je revanš i ispunio obećanje - nokautirao je Mirana Fabjana iz Slovenije nakon pola minuta njihove borbe, koja je trebalo da bude centralni događaj FNC večeri. Pogledajte kako je Ilić krošeom pogodio Fabjana i odmah ga poslao na patos.

Aleksandar Ilić Miran Fabjan MMA

