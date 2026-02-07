"Džoker" Ilić pretukao Mirana Fabjana: Brutalan nokaut poslije pola minuta borbe

Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić spektakularnim udarcem nokautirao slovenačkog borca Mirana Fabjana.
Srpski MMA borac Aleksandar "Džoker" Ilić obećao je revanš i ispunio obećanje - nokautirao je Mirana Fabjana iz Slovenije nakon pola minuta njihove borbe, koja je trebalo da bude centralni događaj FNC večeri. Pogledajte kako je Ilić krošeom pogodio Fabjana i odmah ga poslao na patos.
ALEKSANDAR ILIĆ— Kavez MMA (@KavezMma)February 7, 2026
NOKAUT ZA MANJE OD POLA MINUTA!
Neverovatan levi kroše!
Baš mi je drago#FNC27pic.twitter.com/LuTiLJvPZQ
